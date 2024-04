Hai tale attrezzatura? Bene, allora anche tu hai un grosso problema

Uno dei produttori di schede madri più grandi e conosciuti ha un problema. Ci sono sempre più segnalazioni online di chipset crackati su piattaforme MSI più costose.

Alla fine del 2021 i processori sono apparsi per la prima volta sul mercato Intel Alder Lake-S E schede madri personalizzate con chipset Intel600 E una presa LGA1700. Negli anni successivi abbiamo avuto altre due generazioni di questa presa e aggiornato le piattaforme Intel700.

Alcune schede madri MSI hanno un chipset rotto

Tuttavia, sembra che uno dei principali produttori abbia un problema con il suo chipset di punta IntelZ790. Ci sono sempre più rapporti su Internet a riguardo Problemi con le schede madri MSIChe sarà disponibile dalla fine del 2022. Le prime denunce sono apparse diversi mesi fa, ma ora aumentano a un ritmo allarmante.

Materiali come quelli forniti dal Sito “aggiusta Joshi”che ha eseguito l'analisi basata sul modello MSI Z790 Tomahawk Wi-Fi, indica chiaramente la presenza di trucioli incrinati. Quello che sembrava essere un sistema leggermente graffiato, si è rivelato danneggiato sotto la termocamera Danno profondo al silicone.

La ragione di questa situazione non è chiara. Il problema può verificarsi nella fase di installazione del PCH sul PCB o dopo un momento, quando si applica il dissipatore di calore. Comunque Il controllo qualità in fabbrica avrebbe dovuto scoprirlo. I rapporti riguardano solo le schede madri MSI, quindi è difficile incolpare i clienti o Intel. naturalmente Potrebbe trattarsi semplicemente di un lotto difettosoche solo di recente è arrivato sugli scaffali dei negozi.

Le unità con un chipset danneggiato non si avviano affatto, non superano la schermata POST né entrano nei cicli di avvio. L'unica soluzione al problema è la sostituzione del sistema, cosa che l'utente non può fare da solo. Sembra che MSI stia già indagando sulla questione, ma non c'è ancora alcun commento ufficiale.

Credito immagine: Islah Joshi

Fonte testo: Reddit, Tom's Devices, ed. re