Sud Africa. Le compagnie aeree vietano l'uso dei bagni durante i voli; I passeggeri usano bottiglie

La compagnia aerea sudafricana CemAir ha introdotto una politica di toilette chiuse su alcuni voli a corto raggio, ha riferito IOL martedì. I passeggeri non potranno utilizzare la toilette sui voli di due ore. La linea chiama queste norme “miglioramento”.

CemAir opera 26 aerei in partenza dall'aeroporto internazionale OR Tambo di Johannesburg. Le compagnie aeree operano rotte che collegano importanti città commerciali in tutta l'Africa. È anche molto popolare tra i turisti che fanno safari nel paese, ma viaggiano anche, ad esempio, a Maun nel vicino Botswana, che è la porta d'accesso al delta dell'Okavango.