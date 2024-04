L'incognita dietro le quinte dei negoziati tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev erano pronte a fare concessioni

La Russia era più interessata a che l'Ucraina adottasse uno status neutrale, secondo le conversazioni degli autori con i negoziatori ucraini. La parte ucraina a sua volta ha confermato di voler ottenere serie garanzie di sicurezza

Entro la fine di marzo 2022, i negoziatori ucraini e russi avevano redatto una dichiarazione congiunta che sarebbe diventata la base per un futuro trattato di pace.

Tuttavia, i colloqui si sono conclusi con un fallimento. Sharab e Radchenko sostengono che ciò sia avvenuto per quattro ragioni principali

La Russia ha attaccato l’Ucraina il 24 febbraio 2022, ma quattro giorni dopo le due parti si sono sedute al tavolo delle trattative.. Sharab e Radchenko sostengono che ciò è avvenuto perché gli ucraini avevano paura della possibilità di perdere rapidamente la guerra, mentre i russi si erano convinti che la loro offensiva non avrebbe ottenuto risultati immediati e che avrebbero potuto ottenere concessioni dall'Ucraina per via diplomatica.

Dietro le quinte dei negoziati tra Russia e Ucraina

I colloqui sono iniziati il ​​28 febbraio 2022 in Bielorussia. La delegazione ucraina, vicina a Volodymyr Zelenskyj, era guidata da Davut Arachamija, mentre la delegazione russa era guidata dal consigliere di Vladimir Putin, Vladimir Medinsky. Come hanno descritto Sharap e Radchenko, durante il primo incontro i russi dovettero chiedere la resa dell'Ucraina. Gli ucraini hanno respinto questa richiesta e la mancanza di progressi russi sul fronte nei giorni successivi ha permesso loro di negoziare in modo più efficace.

Nei successivi incontri – del 3 e 7 marzo – “la delegazione ucraina ha presentato le proprie richieste: Un cessate il fuoco immediato e la creazione di corridoi umanitari che consentano ai civili di lasciare la zona di guerra in sicurezza”. Secondo gli autori, la versione iniziale della dichiarazione congiunta avrebbe dovuto essere creata il 7 marzo, e la Russia ne sarebbe diventata la base”. chiedere la neutralità dell'Ucraina nel trattato di pace.

Durante gli incontri a distanza svoltisi a marzo tra le due delegazioni, si doveva chiarire la richiesta dell'Ucraina di una garanzia di sicurezza in caso di un nuovo attacco russo. Dopo la fine della Guerra Fredda, si sono svolte una volta (nel 1994) trattative per fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina, ma si sono concluse con la firma del cosiddetto accordo di pace. Memorandum di Budapest. Sebbene all’epoca si credesse erroneamente che le garanzie di sicurezza fossero state negoziate, in realtà si trattava semplicemente di “assicurazioni” e non obbligavano gli Stati garanti a fornire assistenza armata all’Ucraina in caso di attacco.

La svolta nei negoziati è avvenuta negli ultimi giorni di marzo a Istanbul. Russia e Ucraina hanno poi annunciato di aver sviluppato un testo comune per la dichiarazione, la cosiddetta dichiarazione di Istanbul. Ciò che c'era dentro non era mai stato reso pubblico. Ma secondo Sharap e Radchenko, che hanno avuto accesso al documento e ne hanno parlato con i partecipanti ai negoziati, la parte ucraina ha scritto la dichiarazione, e i russi l'hanno accettata come base per il successivo trattato di pace.

Secondo il trattato, “l'Ucraina diventerà uno stato permanentemente neutrale e non nucleare. L'Ucraina abbandonerà qualsiasi intenzione di unirsi ad alleanze militari o di consentire basi o forze militari straniere sul suo territorio”. – Leggiamo negli “Affari Esteri”.

L’Ucraina riceverà anche garanzie di sicurezza in caso di un altro attacco. Gli stati garanti devono prima consultarsi con l’Ucraina e tra loro, e poi fornire assistenza all’Ucraina: imporre una no-fly zone, fornire armi o intervenire militarmente dalla parte di Kiev. Anche la Polonia doveva figurare tra i paesi garanti.

Inoltre, l’Ucraina avrebbe dovuto avere una porta aperta verso l’adesione all’UE“I paesi garanti (compresa la Russia) confermeranno chiaramente la loro intenzione di facilitare l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea”, si legge nel testo di “FA”. Inoltre, il testo della dichiarazione presuppone che Russia e Ucraina risolveranno pacificamente la questione dello status della Crimea entro 10-15 anni.

Anche Sharap e Radchenko hanno valutato entrambi Russia e Ucraina erano disposte a fare concessioni di vasta portata. L’Ucraina ha dovuto adottare una posizione neutrale (Arashamiya ha poi affermato che questa era la questione più importante dal punto di vista del Cremlino), e la Russia ha dovuto ritirare la sua opposizione all’adesione dell’Ucraina all’UE e aprire la questione dell’adesione della Crimea, che aveva rifiutato. Precedentemente era considerato chiuso.

Il testo della dichiarazione, poi modificato nell’aprile 2022, doveva diventare la base per il trattato di pace che sarebbe stato firmato da Putin e Zelenskyj. Nei mesi successivi. Tuttavia, come notano Sharap e Radchenko, il testo della dichiarazione non includeva questioni importanti come l’ubicazione del confine o il ritiro dei russi dai territori occupati dell’Ucraina.

Perché le trattative sono fallite?

Sharab e Radchenko lo apprezzano Quattro fattori principali hanno contribuito al fallimento dei colloqui di pace alla fine di aprile.

In primo luogo, “Washington e altri alleati erano profondamente scettici riguardo alle prospettive del percorso diplomatico che sarebbe emerso da Istanbul”, si legge nella rivista FA. Questo perché gli Stati Uniti non credevano che i negoziati potessero avere successo e inoltre gli ucraini non si sono consultati con Washington sulla questione delle garanzie di sicurezza durante i colloqui con i russi.

Nel futuro trattato gli Stati Uniti saranno uno dei paesi garanti e, se necessario, dovranno entrare in guerra con la Russia. “Invece di impegnarsi nel processo di Istanbul e nelle successive azioni diplomatiche, l’Occidente ha aumentato gli aiuti militari a Kiev e aumentato la pressione sulla Russia, anche attraverso un regime di sanzioni sempre più inasprito”, hanno scritto Sharab e Radchenko. Si menziona anche la visita di Boris Johnson a Kiev il 9 aprile, che ha convinto gli ucraini che un accordo con Putin “sarebbe una vittoria per Mosca”.

In secondo luogo, anche la scoperta dei crimini di guerra russi a Bucha e Irbin ha contribuito all’abbandono dei colloqui di pace. Nonostante ciò i colloqui continuarono, ma – come dicono gli autori – il clima dei colloqui non era più quello di prima.

In terzo luogo, dopo il ritiro dei russi da Kiev, le autorità ucraine erano convinte che, con l’aiuto dell’Occidente, avrebbero potuto ribaltare l’ago della bilancia della vittoria a loro favore. Ma non al tavolo delle trattative, bensì sul campo di battaglia. Come ricordano Sharap e Radchenko, alla fine di aprile l’Ucraina ha annunciato che la condizione iniziale per qualsiasi trattato dovrebbe essere il ritiro della Russia dal Donbass. Ciò non era menzionato nella comunicazione precedentemente concordata.

In quarto luogo, sostengono gli autori, i negoziatori hanno commesso un errore quando hanno cercato di progettare un trattato di pace ambizioso, invece di concentrarsi prima su dettagli importanti: i termini del cessate il fuoco, la rotta di confine e i corridoi umanitari. Considerando la generalità degli accordi e l'esclusione degli Stati Uniti da questo processo (nella fase di preparazione della dichiarazione), Sharab e Radchenko ritengono che l'Occidente, e soprattutto Washington, abbiano deciso di non impegnarsi nel processo diplomatico.

In sintesi, gli autori sostengono che la conclusione dei negoziati nei primi mesi di guerra fu che l’Ucraina e la Russia erano già riuscite a portare concessioni relativamente significative sul tavolo diplomatico. “così, Gli scienziati politici concludono che se Kiev e Mosca tornassero al tavolo dei negoziati, potrebbero ritornare su diverse idee che potrebbero essere utili per costruire una pace duratura..