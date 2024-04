La lettera “L” è ora illegale in Russia

“Ai fini dell'autoidentificazione, la Legione utilizza simboli sotto forma della lettera latina “L” e una bandiera bianca e blu, nonché un emblema: un pugno chiuso ombreggiato di bianco su uno scudo nero e l'iscrizione ” Libertà della Russia” in bianco e blu, si legge nella decisione del tribunale. Secondo la sentenza del tribunale, tale simbolismo è vietato.

Il Corpo della Libertà della Russia è un'unità militare che combatte in Ucraina come parte dell'esercito ucraino. Questa unità include volontari dalla Russia.

Per quanto riguarda la decisione di riconoscere la Legione come organizzazione terroristica, la Corte Suprema russa ha trattato separatamente la lettera L, la “bandiera bianca e blu” e il logo come simboli della Legione, come ci spiega l’avvocato Yevgeny Smirnov. – Pertanto, esiste il rischio di avviare un procedimento penale per aver esposto uno qualsiasi di questi simboli, inclusa la lettera L, anche senza bandiera, sottolinea Smirnov.

L'avvocato aggiunge che la lettera stessa può sembrare qualsiasi altra cosa, poiché la descrizione contenuta nella decisione del tribunale è la più ampia possibile. Inoltre, come ha dimostrato la pratica, le forze dell'ordine e i tribunali russi possono espandere in modo indipendente l'elenco dei codici vietati, che era incluso nella decisione del tribunale. Ci sono stati casi in cui i russi sono stati perseguiti, ad esempio, per una maglietta con la lettera “N”, perché la polizia e la procura la consideravano un simbolo dei sostenitori di Alexei Navalny.

Nel maggio 2023, un tribunale di Mosca ha multato una residente di Mosca per aver apposto il simbolo della Legione – una bandiera bianca, blu e bianca – sulla targa della sua auto. L'accusato sosteneva che il colore ufficiale della bandiera era rosso, ma il colore era sbiadito a causa dell'influenza del mondo.