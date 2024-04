PlayStation rende omaggio a una delle anteprime più importanti dell'anno in Xbox Game Pass. Nuovo gameplay

Flintlock: The Siege of Dawn è una delle anteprime più importanti del 2024 sul servizio di punta di Xbox, Game Pass. Non bisogna però dimenticare che si tratta di un titolo multipiattaforma. PlayStation ha deciso di ricordarcelo.

Gli editori del canale YouTube ufficiale di Sony consigliano di giocare a Flintlock: The Siege of Dawn. Presentato dal team di PlayStation Access 5 ragioni importanti Perché vale la pena prestare attenzione a questo progetto. Il video mostra il nuovo gameplay di Flintlock: The Siege of Dawn – Da una demo mostrata alla GDC 2024.

Sony cita Flintlock come l'attrazione più importante Trama interessante E l'atmosfera di questo mondo in cui combattiamo anche mostri leggendari con l'aiuto di semplici armi da fuoco. Il secondo argomento importante secondo PlayStation Access è “Mobilità estrema” Eroine: grande libertà di movimento e velocità dei personaggi.

PlayStation Access prosegue poi elogiando il fantastico sistema di combattimento, che si concentra sulla ricerca di un buon ritmo nelle battaglie, come spiegato al minuto 4 del video.

Un altro tema interessante nel gioco è… Inki. Riguarda l'amico peloso del personaggio principale che la supporterà durante le battaglie. (Come evidente nel sesto minuto del video). PlayStation elogia anche la bellissima grafica di Flintlock: animazione fluida dell'eroina e nemici perfettamente progettati.

Flintlock sarà disponibile su PS5, PS4, XSX, XOne e PC nella seconda metà del 2024. Il gioco sarà disponibile al momento del lancio su Xbox Game Pass.