Italia: Problemi di voto al Festival di San Remo

Due mesi dopo il Festival della Canzone Italiana a San Remo, l'Organizzazione per i Diritti dei Consumatori ha chiesto ad un comitato speciale di fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma i dati sul voto del pubblico televisivo. La televisione RAI si era precedentemente rifiutata di rivolgersi all'associazione.

L'organismo dei consumatori Codacons ha spiegato di aver presentato la richiesta perché voleva conoscere i dettagli dei voti del pubblico in relazione alle notizie di caos avvenuto durante il momento clou del festival, quando la serata finale ha visto una grande affluenza.

Annuncio ritardato dei risultati a Sanremo.

Come hanno spiegato i ricorrenti, hanno ricevuto numerose proteste e segnali da parte dei telespettatori secondo cui il sistema di voto non funzionava correttamente e ne hanno messo in dubbio l'efficacia.

Inoltre, come osservato dagli attivisti di Kotakans, tali commenti sono stati fatti da alcuni artisti che hanno riferito che il sistema di voto è stato sospeso nei momenti chiave.

“In queste circostanze è necessario chiedersi se l'esito della votazione sia stato influenzato dal funzionamento improprio, trasparente e inefficiente del sistema televisivo”, ha spiegato l'organismo.

Dopo che la televisione pubblica si è rifiutata di fornire dati ai difensori dei diritti dei consumatori, questi hanno fatto appello alla commissione governativa per l'accesso ai documenti amministrativi. Chiedono che venga ordinata alla RAI di fornire tutti i dati relativi alle votazioni dell'ultimo festival; E quei voti che il sistema non accetta.

La giovane cantante Angelina Mango ha vinto l'Eurovision Song Contest alla 74esima edizione del festival della canzone di quest'anno.

Il secondo posto a Sanremo è andato al rapper napoletano Giolier.