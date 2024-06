Una sanguinosa battaglia per il potere tra i boss mafiosi. Il “lupo” aveva sette vite

Quello che segue è un estratto del libro con il permesso dell’editore:

Ze’ev Rosenstein, detto “Il Lupo” (nato nel 1954 a Giaffa), costruì per anni il suo impero criminale, e all’inizio del millennio divenne uno dei boss più importanti della malavita israeliana. Ha costruito il suo potere principalmente, ma non solo, sul traffico di droga, soprattutto di ecstasy.

Lo consegnò ai mercati israeliano e americano, che alla fine divenne la causa della sua morte. Prima le cose più importanti. È noto che dove c’è successo e grandi soldi, c’è concorrenza ostile. Il Lupo si era già ricordato di questa regola Di regola, cercava sempre di proteggersi con lui, ma si sentiva comunque più forte dei suoi avversari.

L’11 dicembre 2003, il presidente si recò al suo ufficio di cambio valuta in Yehuda Halevi Street a Tel Aviv, proprio dietro l’elegante e vivace Rothschild Boulevard. Se un posto a Tel Aviv è come Miami, è lì. L’ampio viale, ombreggiato da massicci grattacieli moderni e svettanti palme, attira i giovani che trascorrono lunghe ore negli affollati giardini dei pub. Auto sportive di lusso scivolano lungo la strada, suonando canzoni disco arabe. Questa è la parte più cosmopolita della città israeliana.

Mentre Rosenstein lasciava il suo ufficio, una potente esplosione scosse l’area. La spedizione, destinata al presidente, ha provocato la morte di tre persone innocenti e il ferimento di numerosi passanti. Lui stesso è sopravvissuto all’attacco riportando solo lievi ferite. Questo è stato il settimo tentativo di mandare il presidente nell’aldilàCosì in città cominciò a dire che Lupo aveva sette vite a sua disposizione.

La polizia non è riuscita a identificare immediatamente l’agente: era in corso la Seconda Intifada e gli attacchi terroristici da parte di palestinesi in Israele erano comuni. Tuttavia, si presumeva che si trattasse di “insediamenti mafiosi”. I giornalisti non avevano dubbi: quel giorno nacque la vera mafia israeliana. Potrebbero esserci dei dubbi su questa tesi, così come è difficile dare per scontato che l’inizio della mafia polacca sia avvenuto con gli eventi accaduti all’Hotel George vicino a Varsavia, dove nel luglio 1990 Andrzej C. fu arrestato. Zarak, un gangster di Bruszkow. È stato ucciso durante uno scontro a fuoco con la polizia.

La creazione di una rete clandestina della criminalità organizzata è un processo a lungo termine, ma i media amano la semplificazione e i titoli accattivanti. In entrambi i casi, questo evento è diventato uno stimolo per rafforzare in modo significativo le agenzie responsabili della lotta alla criminalità organizzata. Proprio cinque anni dopo la distruzione del gruppo Broszkow, in Polonia fu istituito l’Ufficio investigativo centrale Cinque anni dopo l’assassinio di Rosenstein, iniziò ad operare l’Unità Lahav 433 (Lingue di Fuoco), una formazione d’élite specializzata nel rintracciare le strutture mafiose.

All’inizio del 21° secolo, i servizi ufficiali israeliani hanno dovuto affrontare problemi di reclutamento: molti poliziotti, delusi dai bassi salari e dal lavoro estenuante, si sono dimessi dal servizio pubblico e sono passati dall’altra parte, diventando guardie del corpo dei loro superiori. Così è stato anche in Polonia. Esempio: Krzysztof M. “Fragles”, un antiterrorista che ha sostituito la polizia con un gruppo criminale di Marek vicino a Varsavia. Nel 2003 è stato ucciso da agenti di polizia e dai suoi ex colleghi di servizio.

A chi sarebbe importato della morte di Zeev Rosenstein? O meglio: chi più ne ha più ne metta, perché non si è lamentato della mancanza di nemici. Gli investigatori conclusero che solo qualcuno con l’influenza di Rosenstein poteva adottare misure così drastiche. In realtà c’era solo una persona coinvolta: Yitzhak Abergel.

Continua l’articolo sotto il video



***

Il potere di Abergil, o meglio del clan mafioso Abergil, nato da ebrei marocchini, risale ai primi anni ’80 e ’90, quando Jacob Abergil, il maggiore dei quattro fratelli, entrò sulla scena criminale in Israele. Per il momento non aveva intenzione di cedere il potere ai suoi fratelli: Yitzhak, Meir o Abraham. Pensava che avrebbe vissuto una lunga vita, con completa autorità sulla gilda.

Ma il destino, o meglio la concorrenza, la vide diversamente: nel 2002, Jacob fu ucciso forse da un’altra dinastia mafiosa, vale a dire. Clan Abubul. Questa organizzazione criminale apparteneva a veterani gangster israeliani e il suo leader, Felix, era molto rispettato nella malavita. Quando gli Abbotbol si accorsero che erano comparsi “in città” dei Lupi Piccoli (anche sotto forma di Abergil, ma non solo loro), che non intendevano rispettare la gerarchia stabilita né le regole del gioco, ricorsero a collaudati metodi di sottomettere i ribelli. Tuttavia, la famiglia Abergil non intendeva sottomettersi agli Abutbol e così iniziò la guerra.

Meno di due mesi dopo la morte di Yacoub, Felix Aboutboul è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Il killer, che era alla guida di una motocicletta, lo ha sorpreso a Praga davanti al casinò dell’Hotel Royal Sulla via Na Přikopě del vecchio presidente. Questa zona è il cuore della Città Vecchia di Praga, vicino a Piazza Venceslao, dove gli affitti sono esorbitanti. Ora sul sito del casinò si trova il Friday Hotel, che non ha alcuna relazione con il suo precedente proprietario.

Petra Masova / Pub Luogo dell’assassinio di Felix Aboutboul



La polizia israeliana non aveva dubbi che l’esecuzione fosse una rappresaglia per l’uccisione del maggiore dei fratelli Abergil. Tuttavia, l’inseguimento dei membri della banda del clan Abbotbol – i più importanti di loro e i soldati – faceva parte della stessa guerra che gli Abergel intrapresero contro Rosenstein. Zeev, come Felix, apparteneva alla vecchia generazione di criminali e gli sembrava che il mondo fosse già diviso in sfere di influenza e nessuno avrebbe cercato di minarlo.

Allo stesso tempo, i gangster come Jakov Abergel non solo non rispettavano il sistema o la gerarchia esistente, ma interferivano anche con i loro interessi. Ad esempio, il gioco d’azzardo, che era stato “sempre” sotto il controllo di Rosenstein, improvvisamente ha avuto concorrenza. Si può quindi dire che gli Abbotbouls e i Rosenstein erano alleati in questa guerra, anche se in realtà lo sono diventati di fronte alla minaccia di Al-Shabaab.

La polizia ha stabilito che Rosenstein è stato condannato durante un incontro dei suoi nemici a Bruxelles, i cui principali rappresentanti erano Yitzhak Abergel e il suo alleato Avi Rohan. Il primo avrebbe poi affermato: “Se vuoi distruggere Rosenstein, devi avere soldi”.

In effetti, non mancavano tali aggressori. Essi accorsero a loro in un ampio flusso da molte parti del mondo.

***

Dopo la morte di Yaakov Abergel, Yitzhak prese le redini della mafia. Sotto il suo governo, il clan fiorì. Entrando in tutti i settori di tendenza che hanno portato enormi profitti: Droga, gioco d’azzardo illegale, furto, estorsione o riciclaggio di denaro.

La famiglia Abergel ebbe slancio e presto iniziò a prendere piede negli Stati Uniti e in Messico. Naturalmente, per poter operare sui mercati esteri, il clan doveva stringere alleanze con gruppi criminali locali, il che significava che ci sarebbero stati anche dei nemici.

L’alleato più stretto era la struttura americana conosciuta come Vineland Boyz di Los Angeles (inizialmente conosciuta come Barrio 18, cioè 18th Street Gang), e un pericoloso avversario era la mafia messicana. Gli americani (o meglio i salvadoregni residenti negli Stati Uniti) avrebbero dovuto distribuire la droga agli israelianiIl che, ovviamente, suscitò l’opposizione di coloro che consideravano gli stati del sud degli Stati Uniti la loro area di operazioni.

Un’altra cosa è che la guerra dei Vineland Boyz con i messicani non è iniziata con l’apparizione di Abergils in California: nel 1998 i messicani hanno ucciso Teddy Lopez, che è considerato il creatore dei Vineland Boyz. Lopez è stato accoltellato più volte mentre beveva birra al nightclub Baby Doe a Monterey Park. È noto che gli assassini appartengono alla banda Sureno della mafia messicana.

In effetti, i salvadoregni hanno sempre avuto difficoltà con i messicani, da quando sono fuggiti dalla guerra nel loro paese e hanno cercato di iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. Niente di buono li aspettava in El Salvador, così si nascosero nelle foreste prima di essere costretti ad arruolarsi nell’esercito governativo, dove finirono sotto l’ala protettrice dei ribelli. Hanno insegnato loro come usare le armi da fuoco, nascondersi dal nemico e in generale hanno mostrato loro come sopravvivere in condizioni difficili.

Si sono assimilati negli Stati Uniti con grande difficoltà, molto peggio dei messicani, che li disprezzavano e li insultavano in ogni occasione. Ecco come appariva negli anni ’80.

Casa editrice Agorà

Le parti sono tratte dal libro “Gangs of Israel” pubblicato dalla casa editrice Agora. L’autore è Artur Gursky.

.