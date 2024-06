Da quando l’Ucraina è stata attaccata dalle forze russe Vladimir Putin è diventato persona non grata nella maggior parte dei paesi europei e tra gli altri membri della NATO. Un politico teme gli attacchi da parte di agenzie ostili Limitare il numero di apparizioni pubbliche. Tutto questo per Ridurre il rischio di attacco.

Il leader russo è noto per attribuire grande importanza alla sua sicurezza. Anche durante gli incontri al Cremlino si impegna al massimo Hai un’arma con te che si potrà osservare in seguito Movimento innaturalmente specifico e rigido (la cosiddetta “mano morta”).

Anche le sue convinzioni sono ben note Non usare il cellulare.

Durante l’evento è stato utilizzato il massimo livello di cautela. Gli ospiti sono stati sottoposti a controlli di sicurezza personali e la Piazza Rossa è stata chiusa qualche settimana fa. Come sottolinea Andrei Soldatov, specializzato in clienti al di fuori degli Urali, questa non è la prima volta che il presidente… Prende sul serio ciò che gli sussurra il “personale di sicurezza” più vicino.