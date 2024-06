Joe Biden incontrerà due volte il presidente dell’Ucraina tra pochi giorni

Jake Sullivan ha annunciato l’incontro tra i presidenti degli Stati Uniti e dell’Ucraina nel corso di una conferenza stampa a bordo dell’Air Force One diretto a Parigi. Giovedì, sia Zelenskyj che Biden parteciperanno a una cerimonia per commemorare l’80° anniversario dello sbarco alleato in Normandia. Sullivan non ha voluto rivelare la data e il luogo dell’incontro.

La Casa Bianca ha annunciato che Biden pronuncerà un discorso in difesa della libertà e della democrazia in occasione della commemorazione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Normandia.

In Normandia, Biden avrà l’opportunità di incontrare il presidente Zelenskyj per discutere della situazione in Ucraina e di come possiamo rafforzare il nostro sostegno all’Ucraina. Sullivan ha detto che tra pochi giorni avrà l’opportunità di incontrare nuovamente il presidente Zelenskyj in occasione del vertice del G7 in Italia.

Ha aggiunto che Biden incontrerà Zelenskyj alla riunione del G7 delle principali economie a Bari, in Italia, dal 13 al 15 giugno, che si concentrerà sull’uso dei fondi russi congelati per sostenere lo sforzo bellico in Ucraina.

“Quindi, tra poco più di una settimana, il presidente avrà due importanti incontri con il presidente Zelenskyj”, ha detto Sullivan.

Ma Biden non parteciperà al vertice sulla pace di Lucerna, in Svizzera, che si terrà subito dopo il vertice del G7. Zelenskyj ha affermato che la sua assenza rafforzerebbe la posizione del presidente russo Vladimir Putin.

Zelenskyj parlerà con il presidente francese anche dei “bisogni dell’Ucraina”.

Il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà venerdì il leader ucraino Volodymyr Zelenskyj per “discutere le esigenze dell’Ucraina” mentre si difende dall’invasione russa, ha detto martedì l’Eliseo. Zelenskyj parteciperà alla celebrazione dell’80° anniversario dello sbarco alleato in Normandia.

La parte francese ha affermato in un comunicato che in un momento in cui la Russia intensifica gli attacchi sul fronte e bombarda le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, i due presidenti “discuteranno della situazione sul terreno e delle esigenze dell’Ucraina”. Questa conversazione sarà una “continuazione della Conferenza di sostegno all’Ucraina” tenutasi a Parigi il 26 febbraio di quest’anno.

Il presidente dell’Ucraina incontrerà anche il ministro della Difesa francese Sebastien Lecornu. Insieme visiteranno uno degli stabilimenti della compagnia d’armi franco-tedesca KNDS. Zelenskyj è stato invitato in Francia per partecipare alle celebrazioni per l’80° anniversario dello sbarco degli Alleati in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale.