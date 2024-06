Le parole su Świątek risuoneranno in lungo e in largo. Lo ha ammesso direttamente il concorrente

Getty Images / Dan Estetini / Nella foto: Marketa Vondrousova e Iga Švetek



Giacobbe Ford

5 giugno 2024, alle 06:00





Marketa Vondrousova ha perso 0-6, 2-6 nei quarti di finale del torneo Roland Garros Grande Slam contro Iga Švetic. Nella conferenza stampa post partita, il ceco ha elogiato il nostro tennista.

Iga Świątek nel quarto turno e nei quarti di finale non ha avuto bisogno di molto tempo per ottenere la vittoria finale. Le sue riunioni sono durate complessivamente 1 ora e 40 minuti. Durante questo periodo ha battuto prima la russa Anastasia Potapova, poi la ceca Marketa Vondrousova.

Queste battaglie erano unilaterali. Potapova non è riuscita a segnare una sola partita, mentre Vondrousova è riuscita a segnare due gol. Tuttavia, questo è stato l’unico aspetto positivo della sesta racchetta al mondo contro l’attuale miglior tennista del mondo.

– Non ho davvero idea di cosa dire. Si sente più a suo agio di chiunque altro sulla terra battuta, soprattutto qui. è molto difficile. Ti senti come se non avessi nulla da dimostrare in tribunale contro di lei, è semplicemente troppo forte. Non mi sono sentito male, ma in generale negli scambi e nei movimenti ho sentito che era semplicemente meglio: così Vondrousova ha riassunto l’incontro con la tennista polacca in conferenza stampa.

Guarda il video: criticato il servizio fotografico di Agnieszka Radwańska. “Ho pianto molto allora.”

Non sono mancati gli elogi cechi per la polacca. Soprattutto dopo che si era rotto così gravemente. -Ha molta fiducia qui, soprattutto in questo campo. Hai la sensazione che l’argilla sia la sua superficie, quindi è molto difficile giocarci contro. Penso che abbia la sensazione che non puoi raggiungerla con nessun lavoro qui. Ogni volta che ci giochi impazzisci, riassumendo la sesta racchetta al mondo.

Vondrousova era comunque soddisfatta della sua prestazione e del risultato che era riuscita a ottenere. Ha finalmente raggiunto la seconda settimana degli Open di Francia, che è stato il suo miglior risultato della sua carriera. Świątek non ha “permesso” altro.

– Era migliore di me. Ha giocato eccezionalmente, incredibilmente bene – confermandosi l’attuale miglior tennista della Repubblica Ceca.

Per Vondrousova il prossimo periodo sarà l’occasione per prepararsi prima di competere nel Gran Campionato di Wimbledon. Ricordiamo che un anno fa la ceca non aveva rivali nella competizione in Gran Bretagna, e ora dovrà lottare per difendere il titolo. Giovedì (6 giugno) Świętek gareggerà invece per un posto nella finale contro l’americana Coco Gauff.

Guarda le partite del WTA Tour con Iga Świątek, Magda Linette e altri migliori giocatori su CANAL+ online. (link sponsorizzato)