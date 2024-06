Uno sviluppo meraviglioso nella partita “polacca” a cui ha partecipato Frisch. Wimbledon alle semifinali

Magdalena Frisch non nasconde il fatto che adora giocare sull’erba, che è il suo momento preferito della stagione. Ha iniziato a gareggiare quest’anno su quella superficie con i Campionati WTA 250 a Nottingham, dove si è classificata quinta. Nel primo turno ha affrontato il giapponese Nao Hibino. Il polacco ha aperto brillantemente il match, vincendo il set per 6-1. Nel secondo turno, nonostante la concorrenza fosse più equilibrata, la 26enne è riuscita anche a far pendere l’ago della bilancia a suo favore e La partita si è conclusa con il punteggio di 6:1, 6:4.

Nella battaglia per i quarti di finale, il suo avversario si è rivelato essere un tennista che si sente a suo agio anche nel giocare sull’erba. Stiamo parlando di Tatiana Maria, tedesca di origini polacche. suo padre Ha rappresentato il nostro Paese nella pallamano. Nel 2022, ha stabilito un record personale a Wimbledon. Ha poi raggiunto le semifinali dell’evento, perdendo solo contro Ons Jabeur.

Il primo gruppo era alle condizioni di Maria, poi la situazione è cambiata. Fresco nei quarti di finale WTA 250 a Nottingham

Tatiana porta uno stile di gioco unico, che Magdalena ha notato fin dall’inizio della partita. Quasi tutte le giocate intraprese dalla tedesca si sono concluse con un fallimento, Ho provato spesso a fare pressione andando in rete. Insolito era anche il posizionamento della giocatrice polacca al servizio: durante la prima si trovava a pochi metri dalla linea di arrivo, mentre nella seconda si trovava direttamente davanti al servizio e di solito copre la rete subito dopo la risposta. Giocare contro un avversario del genere richiede molta pazienza, qualcosa che purtroppo è mancata nella partita d’esordio del KS Górnik Bytom. READ Adamek viene fatto scendere dall'aereo e portato negli Stati Uniti

Di conseguenza, Maria probabilmente stava svolgendo le sue partite di servizio e Frisch era chiaramente stanco. Già in “Good Morning” il punteggio avrebbe potuto essere 2-0 per il 36enne, ma poi il nostro tennista è riuscito a salvare due break point. Tuttavia, nella successiva partita di servizio per la polacca, la sua avversaria ha avuto altre possibilità Questa volta il tedesco si rivelò spietato. Dopo un po’ era già 4:1. Nell’ottava partita, Tatiana ha ottenuto due punti specifici, ma Magdalena ha aumentato le sue speranze di vincere la prima partita. Ma poi la sua avversaria non ha avuto grossi problemi nel finire il set al servizio e ha vinto 6:3.

L’inizio della partita successiva ha dato una svolta alla partita n. 2 di Nottingham. Innanzitutto, Frisch è sopravvissuta a un momento difficile al servizio; Difendi tre break point, Poi è finalmente riuscita a superare il suo avversario. Ha restituito la palla molto meglio, il che ha reso difficile per Maria eseguire il proprio passaggio. C’era anche la possibilità di arrivare al 4-0, ma Tatiana ha vinto in una partita serrata.

Questo è stato il momento in cui il tedesco ha “ripreso” la partita. Nella settima partita Ha recuperato il break perduto dopo un doppio fallo al servizio della nostra rappresentativa. Un attimo dopo ebbe luogo una battaglia molto paritaria. Dopo il sesto break point, il polacco è riuscito a tornare in vantaggio nelle due partite. Il giocatore nato a Łódź ha poi tenuto il servizio e si è diretto verso la partita decisiva con il punteggio di 6:3.

Il terzo set è iniziato alla grande per Frisch. Inizialmente ha rotto il ritmo della sua avversaria e in seguito ha confermato il suo servizio superiore. Ogni minuto Maria si sentiva sempre più stanca e frustrata dai suoi errori. La situazione sul campo è cambiata radicalmente: questa volta è stata Magdalena a dare il tono alla competizione. Con un punteggio di 2:1 il nostro giocatore ha vinto un totale di quattro partite di fila e ha concluso la partita con un punteggio di 3:6, 6:3, 6:1. Quindi ha già almeno ripetuto il risultato dell’anno scorso. L’avversaria della 26enne ai quarti di finale sarà Katie Poulter, testa di serie ‘3’, la campionessa in carica. READ Marianna Schreiber ha pubblicato un video dalla stazione di polizia. "Non ci saranno scontri"

È disponibile una registrazione dettagliata della partita tra Magdalena Frisch e Tatiana Maria Qui.

