10 La migliore huawei offerte del 2024 – Non acquistare una huawei offerte finché non leggi QUESTO!

Huawei P20 Lite Smartphone 5.84" FHD+ 64GB, Dual SIM, Blu (Klein Blue) 199,99 €

139,99 € disponibile 12 used from 130,99€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Kirin 659 Octacore: un processore che nasce veloce e rimane veloce

Doppia fotocamera da 16 MP: scatta immagini sorprendenti

Schermo FHD+ da 5,84": colori vividi, elevato contrasto

Batteria 3000 mAh: dura più a lungo, si ricarica prima

Huawei Y5 2019 Midnight Black 5.71" 2gb/16gb Dual Sim 127,00 € disponibile 2 new from 127,00€

2 used from 99,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Android 9.0 (Pie)

Fotocamera: 13 MP, AF, f1.8

Memoria: 16 GB espandibile con MicroSD da 512 GB

HUAWEI nova 12i Smart Phone,Display AMOLED AOD da 6.7 pollici,Turbo fino a 40 W, batteria di 5000 mAh,Fotocamera ad alta risoluzione da 108 MP,Ampia memoria da 128 GB, EMUI 14,telefono cellulare,LTE. 279,99 € disponibile 2 used from 258,01€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Fotocamera ad alta risoluzione da 108 MP】La fotocamera di 108 MP sarà lo specchio migliore che tu abbia mai avuto, poiché riproduce tutta la vivacità di pelle e tratti del viso.

【Turbo fino a 40 W, batteria di 5000 mAh】Potenzia la tua giornata grazie a una massiccia batteria di 5000 mAh e ottieni più batteria fuori casa con la modalità HUAWEI SuperCharge Turbo da 40 W, che porta la carica al 62% in soli 30 minuti.

【EMUI 14 Fun Together】EMUI 14 connette i tuoi dispositivi e coordina i tuoi compiti, creando un mondo digitale completamente coinvolgente su misura per le tue esigenze. EMUI 14 offre mini gadget con un impatto enorme.

【Display AMOLED AOD da 6.7 pollici】

【Garanzia Estesa】Include una Garanzia Estesa di 6 mesi.

OUKITEL C36 Smartphone Android 13, 12GB RAM e 128GB ROM(1TB Espandibile), Telefono Display LCD HD+ 6.56", Batteria 5150mAh, Fotocamere 13MP, Telefoni Cellulari, Dual SIM 3 Slot/5G-WiFi/GPS/Face ID/OTG 129,99 € disponibile 2 new from 129,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon READ 10 La migliore x rite del 2024 - Non acquistare una x rite finché non leggi QUESTO! Amazon.it Caratteristiche 【 2023】Smartphone OUKITEL C36 pesa solo 199 grammi, adotta un corpo in vetro smerigliato, combinato con colori brillanti avanzati, stile semplice e trattamento superficiale di alta qualità, garantisce una presa perfetta e riduce l'affaticamento del polso durante l'uso a lungo termine. Il colore è elegante e uniforme, soddisfacendo le esigenze estetiche degli utenti di diverse fasce d'età. È il regalo perfetto per Capodanno, vacanze e compleanni.

【12 + 128 , 1 】 Dotato di 12 GB di RAM (4 GB di RAM fissa e 8 GB di RAM virtuale espandibile) e processore T606, lo smartphone offerta OUKITEL C36 offre potenti prestazioni multitasking. La ROM da 128 GB è sufficiente per applicazioni di base come WhatsApp e Youtube. Slot per scheda TF/Micro SD indipendente, può espandere la memoria fino a 1 TB, può memorizzare molti videogiochi e altri file!

【 13, 】 Il telefono cellulare C36 è dotato dell'ultimo sistema Android 13, che ti consente di personalizzare e progettare il tuo desktop, incluso il raggruppamento di applicazioni, l'aggiunta di widget sul desktop, finestre mobili intelligenti, ecc. rendendo più facile il funzionamento interessante. Per proteggere meglio la tua privacy, puoi rifiutare che l'applicazione riceva i tuoi dati, ti invii pubblicità, ecc.

【 , 】 Lo telefoni cellulari è dotato di una batteria da 5150 mAh, un'interfaccia di ricarica di tipo C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Dura fino a 280 ore in modalità standby e fino a 25 ore in conversazione. La durata della batteria è impressionante. Usa il tuo smartphone tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia.

【 + 6,56 , 13 】Smartphone OUKITEL C36 da 6,56 pollici, risoluzione 720*1600, luminosità 400nit, facile da leggere alla luce del sole. La fotocamera principale da 13 MP dispone di ricche modalità di scatto come la modalità panorama a 360°, la modalità ritratto e la modalità scena notturna. Rendi la tua fotocamera più potente che mai, permettendoti di catturare immagini più significative.

Huawei P40 Lite Crush Green 6.4" 6gb/128gb Dual Sim 299,90 €

144,00 € disponibile 7 used from 144,00€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo ultra grandangolare, obiettivo macro, lente bokeh

Memoria: 128 GB espandibile con microsd da 256 GB

Precaricato con la galleria APP HUAWEI invece di Google Play

Huawei P30 Lite Pearl White 6.15" 4gb/128gb Dual Sim 369,90 €

228,00 € disponibile 4 new from 228,00€

2 used from 199,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Android 9.0 (Pie)

Fotocamera: 48+8+2 MP, 120°, f2.4

Memoria: 128 GB espandibile con MicroSD da 512 GB

Essenziale ma alla moda: HUAWEI P30 lite si adatta perfettamente al palmo della tua mano. Il sottile design in vetro curvo 3D ne facilita l'impugnatura e l'utilizzo con una sola mano. È disponibile in tre colorazioni differenti con magnifiche finiture iridescenti, tra cui la nuova colorazione Breathing Crystal

Grazie alla ricarica rapida 9V2A di HUAWEI, la potente batteria da 3340 mAh5 ricarica più velocemente e dura più a lungo, senza interrompere i ritmi della tua quotidianità. Guarda video, gioca e naviga tutto il giorno: niente ti fermerà con HUAWEI P30 lite

Huawei P20 Lite Smartphone, 64 GB, 4 GB RAM, Nero (Midnight Black), Brandizzato TIM 199,00 € disponibile 3 new from 197,99€

3 used from 159,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 5.8 full HD+ (1.080 x 2.280 pixel)

Memoria interna: 64 GB espandibile (con microsd fino a 256 gb)

Fotocamera posteriore: doppia fotocamera posteriore da 16 + 2 megapixel con LED flash - fotocamera frontale: 16 megapixel

Brandizzato TIM

Huawei P Smart Smartphone, 32 GB, Nero 259,90 €

174,99 € disponibile 6 new from 174,99€

5 used from 90,06€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema operativo: Android 8.0 (Oreo)

Fotocamera da 13 MP + 2 MP e F 2.0

Memoria: 32 GB espandibile con MicroSD da 256 GB

Prodotto da marca Huawei

Huawei P30 Lite Peacock Blue 6.15" 4gb/128gb Dual Sim 228,00 € disponibile 6 new from 228,00€

1 used from 269,90€

Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Sistema Operativo: Android 9.0 (Pie)

Fotocamera: 48+8+2 MP, 120°, f2.4

Memoria: 128 GB espandibile con MicroSD da 512 GB

