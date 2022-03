Le forze russe hanno bombardato una clinica a Irbin e un nuovo centro medico

L’ex sindaco di Irbic riferisce che le autorità stanno affrontando un disastro umanitario nella città e nei paesi vicini

“Non c’è comunicazione, né elettricità, né acqua. I cadaveri sono nei sotterranei e in tutte le strade di Irben. Gli occupanti non permettono nemmeno alla Croce Rossa di prelevare i corpi, sparano ai mezzi di soccorso umanitario” – riporta il ex sindaco della città

“La gente del posto ha fame e freddo, vive negli scantinati, è tenuta in ostaggio” – dice l’uomo con parole drammatiche

“Le forze russe hanno bombardato la clinica cittadina e il nuovo centro medico” – il Telegram Communicator cita il rapporto dell’ex sindaco di Irbin. L’uomo ha riferito che le autorità stanno affrontando un disastro umanitario nella città e nei paesi vicini.

Aggiunge: “Le forze russe non consentono ai residenti di lasciare le loro case. A volte, i condomini vengono colpiti dagli invasori con vari tipi di armi. Gli occupanti hanno sequestrato parte delle medicine e degli aiuti umanitari che erano stati portati dentro prima.” Ha riferito che i russi “hanno minacciato di uccidere il sindaco di Arbin e hanno chiesto la resa della città”.

“Non ci sono comunicazioni, né elettricità, né acqua. I cadaveri giacciono negli scantinati e in tutte le strade di Irbien. Gli occupanti non permettono alla Croce Rossa di prelevare i corpi e sparano ai veicoli umanitari. Gli invasori sono in fila per un ulteriore attacco alla capitale lungo il confine di Gostomel-Pocha-Urben” Gorenje. La gente del posto ha fame e freddo, vive nelle cantine, è tenuta in ostaggio” – ha ricordato l’ex sindaco della città con parole drammatiche.

L’esodo degli abitanti dell’Arabia

Giorni fa, le autorità di Irbin hanno riferito che la situazione in città è catastrofica. Dopo che i russi hanno bombardato i binari sabato, poco prima della prevista evacuazione dei civili, è iniziato un esodo di massa dalla città. E si è svolto in condizioni di continui bombardamenti e bombardamenti. Domenica i russi hanno aperto il fuoco sui civili in fuga, uccidendo quattro persone, tra cui un bambino.

Persone in fuga dalla città:

Dai resoconti dei giornalisti presenti allo spot, pubblicati, tra l’altro, tramite Nastojaszczeje Vreemia TV, sembra che i residenti disperati stiano cercando di arrivare a Kiev, compreso. Lui cammina.

– Abbiamo avuto un’evacuazione in città oggi. (…) Con il bus. L’attuale sindaco, Oleksandr Markuszin, ha dichiarato la scorsa settimana in una registrazione pubblicata sui social media che gli invasori russi avevano sparato ai civili, i nostri residenti locali.

– La famiglia è morta. Il proiettile lo ha colpito (loro). Davanti ai miei occhi sono morti due bambini piccoli e due adulti. Un totale di otto persone sono morte durante l’attentato di oggi, ha detto Markuszin.

– Confermo: erano civili. (…) È brutale. Non poteva essere così – era sconvolto. Ha sottolineato che Erpin stava combattendo e non si è arreso. Notò che una parte della città era occupata da soldati russi e l’altra parte stava combattendo.

Nonostante il pericolo, gli abitanti di Irben stanno ancora cercando di fuggire dalla città. Anche Christopher Miller di BuzzFeed News ha riportato la situazione su Twitter. “Scene spaventose in cui le persone scappano con ciò che possono portare su un ponte rotto. Bambini e anziani piangono. Gli animali ululano”.

Fonte: telegramma / Unnianet, Onet, Twitter / Christopher Miller

