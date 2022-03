I pannelli solari sono come un muro di mattoni. Introdotti i mattoni solari

Mitrex è specializzata in sistemi BIPV (Building Integrated Solar Energy), come facciate o pannelli del tetto. L’obiettivo dell’azienda è quello di utilizzare ogni superficie esterna di una determinata struttura in un grande pannello fotovoltaico, senza dover modificare l’aspetto o il design stesso. mattoni solari Funziona benissimo per questo. Grazie a questi pannelli, è relativamente facile convertire i muri di mattoni in pannelli solari che sembrano molto simili.

I frontali Mitrex Solar Brick possono essere costituiti da pannelli da 330 W montati su un telaio in alluminio e supportati da profili in alluminio a nido d'ape. Tutto è leggero e resistente. Soprattutto, lo strato frontale può contenere praticamente qualsiasi disegno: grazie a ciò, il sistema può essere adattato all'aspetto di ogni edificio. Le dimensioni del pannello possono arrivare fino a ~ 2 m x 3,66 m, con costruzioni standard a partire da 61 cm x 1,22 m. Il regime è stato elogiato dal CEO di Mitrex, Daniel Hadizadeh: La nostra missione è cambiare il modo in cui costruiamo le nostre strutture: gli edifici che funzionano con l'elettricità sono una soluzione logica e sostenibile per combattere il cambiamento climatico. È importante sottolineare che la tecnologia è già in fase di test presso una struttura in un edificio a Etobicoke, Toronto. I pannelli sono posizionati su una parete con una superficie di oltre 650 m2 Sarà composto da pannelli di tre diversi colori. Quando il sistema è in funzione, produce fino a 90.000 kWh di energia all'anno.