La Russia si oppone alla decisione di FIFA e UEFA. Si rivolterà contro la Bielorussia? non fare niente

Alcuni media in Polonia scrivono del ricorso della Russia alla Corte arbitrale per gli sport (CAS), ha indicato che la Russia ha impugnato non solo la decisione della FIFA e Uefa Sull’esclusione della nazionale e dei club dalle competizioni internazionali, nonché delle federazioni che Hanno sostenuto la campagna di boicottaggio pubblicata dalla Federcalcio polacca. Ricordiamo che la Federazione polacca è stata la prima ad annunciare che i suoi giocatori non parteciperanno a nessuna partita con la Russia e che altri paesi si uniranno alle loro posizioni.

I nomi delle federazioni calcistiche sono stati inclusi nell’annuncio della citazione della Russia alla Corte Arbitrale dello Sport Compreso. Da Polonia, Svezia, Repubblica Ceca, Austria, Danimarca, Portogallo, Montenegro, Malta e Inghilterra. Gli isolani hanno anche espresso molto rapidamente la loro ferma posizione sulla Russia.

Tuttavia, la Federazione bielorussa è apparsa anche nel Manifesto CAS بيان Picchi di NunaCome confermato dall’Associated Press nella sua lettera. “L’appello russo alla FIFA e alla UEFA riguarda Polonia, Svezia, Repubblica Ceca e molti altri paesi europei. Oltre alla Federcalcio bielorussa, alleato politico e militare della Russia”.

Ma tutto ciò non significa che la Russia sia nel suo appello contro tutte le suddette Federazioni Nazionali. Non si tratta di puntare il dito contro paesi che lo boicottano. È una procedura ufficiale importante. Come ci ha detto uno specialista che si occupa di diritto sportivo, il diritto svizzero deve includere tutte le entità che potrebbero essere interessate dall’esito di un caso. In caso contrario, può essere considerato un errore procedurale che può distruggere l’intero ricorso. Il Tribunale di Losanna potrebbe ritenere che a una delle parti sia stata negata la possibilità di deferire la causa. Quindi gli avvocati russi hanno svolto consapevolmente il loro lavoro.

L’elenco delle federazioni incluse nell’appello include i paesi con cui una delle squadre di calcio o la Lega russa avrebbe dovuto competere nel prossimo futuro. Ad esempio, Malta e Montenegro avrebbero dovuto affrontare la Russia nella partita di qualificazione alla Coppa del Mondo femminile. Lussemburgo, Danimarca, Austria e Francia si contendono una squadra giovanile. Questi giocano, tra l’altro qualificato per Euro. La Grecia o la Bielorussia sono le concorrenti più vicine alla nazionale russa Under 17.

Da questo punto di vista, è chiaro che la Russia non solo lotterà contro i Mondiali per disputare una partita con la Polonia per i Mondiali in Qatar, ma soprattutto non sarà eliminata dalle qualificazioni ad altri tornei. In totale, i russi avrebbero dovuto giocare una dozzina di partite nel prossimo mese e la successiva, la Polonia Under 17, era prevista per il 13 marzo. Se il CAS non raggiunge rapidamente il suo fondo, la palla ora sarà in disordine.

Trasferimento di qualifiche come garanzia

A seguito delle decisioni di FIFA e UEFA, nonché del destino libero della Polonia nelle semifinali del suo percorso play-off, la confusione resta enorme. I russi hanno presentato ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport ed è difficile prevedere l’impatto di questa mossa sulla decisione della FIFA. Inoltre, è impossibile prevedere l’esito della battaglia legale, soprattutto perché riceviamo solo lettere. Tuttavia, ci sono diverse domande: l’adesione della Russia sarà definitivamente sospesa? Cosa accadrà nella partita tra Russia e Polonia? Non sarebbe rimandato come assicurazione? C’è ancora molta incertezza giuridica, confermata dagli specialisti che si occupano di diritto sportivo.

– Il tribunale dovrà considerare il ricorso anche nell’ambito delle norme di legge, non dei principi di equità e giustizia – ha affermato Jacob Laszkowski – partner legale di LAS, direttore degli affari legali e della direzione sportiva di Legia Warszawa, arbitro presso il Tribunale di Arbitrato per lo sport. – Già nell’art. 3 dello Statuto FIFA, i diritti umani e la loro tutela sono menzionati tra i compiti FIFA. Esiste quindi un quadro giuridico per la decisione della FIFA di sospendere l’appartenenza alla Federcalcio russa. Una questione più complicata è la decisione della UEFA di espellere i club russi, come lo Spartak Mosca, dalla competizione per club. L’avvocato ha aggiunto che potrebbero sostenere che sono di proprietà privata, non hanno nulla a che fare con lo stato russo, un’oligarchia o società soggette a sanzioni internazionali e che stanno soffrendo le terribili conseguenze dell’attuale situazione geopolitica.

Cass ha detto in un comunicato stampa che deve affrontare la questione questa settimana. Soprattutto dopo gli spareggi Russia con la Polonia Era previsto per il 24 marzo.

– Il CAS può anche fornire sicurezza alla Russia, se la Russia lo richiede. Quindi il giudice può ordinare lo spareggio Classificato come Mateusz Stankovic, un avvocato che si occupa di diritto sportivo.