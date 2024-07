Cristiano Ronaldo ha interrotto la sua intervista dopo la partita Portogallo-Slovenia

Quando dopo la partita si è rivolto ai giornalisti, per farsi rassicurare dai compagni, non ha detto molto.

– Anche i più forti hanno giornate come queste. Ero depresso, triste, perché quando la squadra ha bisogno di un gol non si può… – Si interruppe a metà frase, ancora emozionato ricordando le occasioni sprecate.

– che cosa ti senti? All’inizio tristezza e alla fine gioia. Questo è quello che ti dà il calcio. È inspiegabile. Ho avuto la possibilità di portarci in vantaggio, ma Oblak si è difeso bene. Devo rianalizzare il calcio di rigore per vedere se ho segnato un gol bello o brutto. Per tutto l’anno non avevo perso nulla e lui non poteva pentirsene.