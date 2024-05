Abbiamo incontrato i finalisti per la promozione in Fortuna 1 Liga

Giovedì il KKS ha affrontato in casa il Polonia Bytom nella prima semifinale. La squadra di casa ha ottenuto una modesta vittoria per 1-0. Hubert Sobol ha segnato il gol della vittoria. E ricordiamo che la squadra Kalish ha concluso la stagione regolare al quinto posto in classifica.

Lo Stal Stalowa Wola, quarto dopo 34 turni, ha giocato contro il Chojniczanka Chojnice nello stadio di casa. I momenti più importanti di questa partita sono stati nel secondo tempo. Staal è passato in vantaggio al 60° minuto della partita. Damien Urban ha segnato un calcio di punizione. Bartosz Piotrcak ha incrementato il punteggio nei supplementari portandolo sul 2-0.

Poche decine di secondi dopo, Tomasz Buczek segna con un tocco per Chojnicianka. Tuttavia, la squadra di Krzysztof Brede ha esaurito il tempo per pareggiare. Staal ha vinto e giocherà la finale. La partita si svolgerà il 1 giugno a Kalisz.

Partite di spareggio per la promozione in Fortuna 1 Liga. Risultati semifinali

KKS Kalisz – Bologna Bytom 1:0 (0:0)

Obiettivo: Sobol 76

Stal Staloa Wola – Chojnichanka Chojnis 2:1 (0:0)

Obiettivi: Urbano 60, Biotech 90+2 – Bacon 90+5

La finale per la promozione in Fortuna 1 Liga:

KKS Kalisz – Stalwa Wola

