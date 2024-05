Android 15 e Samsung. Quali telefoni non riceveranno il nuovo sistema?

il più recente Aggiornamento Android 15 Probabilmente debutterà nella sua forma definitiva in autunno. È stata lanciata la versione precedente del sistema, Android 14 in ottobre. Pertanto si può presumere che verrà rilasciato anche un nuovo aggiornamento In una data simile.

In questo momento, alcuni utenti possono testare la versione beta Androide 15. Cosa c’è di nuovo nel sistema? I prossimi lavori includono:

miglioramento delle comunicazioni satellitari;

Connettività NFC migliorata;

Funzione dello spazio privato;

Funzione di quarantena dell’applicazione;

Sistema di gestione della memoria migliorato.

Funzionalità di personalizzazione del widget della schermata di blocco;

Opzioni di posizione estese.

Sono in corso i lavori anche sull’interfaccia One UI 7 predisposta dall’azienda SAMSUNG. Anche se i nuovi aggiornamenti apporteranno molti cambiamenti, questo è certo Gli utenti di alcuni smartphone dell’azienda coreana non ne trarranno beneficio. Si tratta di modelli per i quali il supporto del produttore di 4 anni è già terminato.

presa Gizmo Cina pubblicato Elenco dei telefoni Samsung che non riceveranno l’aggiornamento Androide 15. L’elenco in questione si basava sulla politica di aggiornamento software di Samsung, che presuppone 4 anni di supporto del produttore (nel caso di nuovi modelli, come il Samsung Galaxy S24, il supporto viene esteso a 7 anni).

Ecco i telefoni dice GizmoChina Non riceveranno l’aggiornamento ad Android 15:

Galaxy S20 Ultra;

Galaxy S20+;

Galaxy S20FE;

Dispositivi della serie S precedenti;

Galaxy Z Fold2;

Galaxy Z Flip 2;

Dispositivi della serie Z precedenti;

Galassia A72;

Galassia A52;

Galaxy A52 5G;

Galaxy A52s 5G;

Galassia A32;

Galaxy A32 5G;

Galaxy A22;

Galaxy A22 5G;

Galaxy A13 5G;

Galassia A12;

Galaxy A12 nacho;

Galassia A03;

Galaxy A03;

Nucleo del Galaxy A03;

Galassia A02;

Nucleo del Galaxy A01;

Dispositivi della serie A più vecchi lanciati prima del 2021;

Galassia M04;

Galassia M13;

Galaxy M13 5G;

Galaxy M53 5G;

Galaxy M33 5G;

Galaxy M23 5G;

Dispositivi della serie M precedenti lanciati prima del 2022;

Galassia F04;

Galassia F13;

Galaxy F23 5G;

Dispositivi della serie F precedenti lanciati prima del 2022.







Ancora più importante, questo non è l’elenco finale. A volte capita che un’azienda offra supporto aggiuntivo per dispositivi specifici. Inoltre Aggiornamento ad Android 15 non sarà disponibile per Compresse: Galaxy Tab A8 10.5 (2021), Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab S7 FE e dispositivi precedenti lanciati prima del 2021.