KLEVV offre un SSD altamente efficiente e conveniente

Stai esaurendo lo spazio di gioco? Hai bisogno di un potente SSD per lavorare? Vuoi aggiornare la tua console? Il KLEVV CRAS C925 funzionerà in ciascuno di questi casi.

Effettivamente nei negozi puoi trovarne moltissimo SSD PCIe 5.0×4Cioè soluzioni di nuova generazione. Tuttavia, non è molto popolare. un motivo? Il prezzo elevato e la necessità di possedere uno dei processori più recenti AMD IL imposta E le schede madri più costose AM5 IL LGA1700.

KLEVV CRAS C925 ha prestazioni fino a 7400 MB/s

Questo è il motivo per cui molti produttori continuano ad espandere la propria offerta ai vecchi tipi di supporti a semiconduttore che i consumatori hanno maggiori probabilità di scegliere. Oggi daremo uno sguardo al nuovo modello dell'azienda Chiave.

Chiave Crass C925 È in formato SSD M.22280Quale interfaccia viene utilizzata PCI Express 4.0×4 E il protocollo NVME 1.4. Qui è stata presa la decisione di utilizzare la console Mappa maxiotica1602 e ossa non identificate NAND TLC 3DMa forse stiamo parlando di ricordi YMTC. Questo è un design senza DRAM.

Completa il tutto un raffreddatore in alluminio stile adesivo, l'efficienza dichiarata dipende dalla capacità:

Clef Crass C925 (500 GB) – Fino a 7400 MB/s in lettura, fino a 6200 MB/s in scrittura sequenziale, fino a 670.000 IOPS in lettura, fino a 980.000 IOPS in scrittura casuale;

– Fino a 7400 MB/s in lettura, fino a 6200 MB/s in scrittura sequenziale, fino a 670.000 IOPS in lettura, fino a 980.000 IOPS in scrittura casuale; Chiave Crass C925 (1TB) – Fino a 7400 MB/s in lettura, fino a 6300 MB/s in scrittura sequenziale, fino a 670.000 IOPS in lettura, fino a 980.000 IOPS in scrittura casuale;

– Fino a 7400 MB/s in lettura, fino a 6300 MB/s in scrittura sequenziale, fino a 670.000 IOPS in lettura, fino a 980.000 IOPS in scrittura casuale; Clef Crass C925 (2TB) – Fino a 7400 MB/s in lettura, fino a 6500 MB/s in scrittura sequenziale, fino a 700.000 IOPS in lettura, fino a 1.000.000 IOPS in scrittura casuale;

Stiamo parlando delle velocità massime, che sono sostanzialmente le massime per PCIe 4.0 x4. Sarà sufficiente per il lavoro e l'intrattenimento. L'SSD funzionerà benissimo anche nella console Sony PlayStation 5.

La vendita della serie KLEVV CRAS C925 è prevista per maggio. Il produttore non ha rivelato i prezzi suggeriti, ma descrive i mezzi prescritti come: “Segmento medio a prezzi ragionevoli”. Parliamo di una garanzia di 5 anni Limitato al rapporto dati salvati di 600, 1200 e 2400 TB.

Aspetto: Un PC come la serie Xbox



Aspetto: Nintendo nei guai? I giapponesi si stanno ritirando

Fonte immagine: Clifff

Fonte del testo: preparato da Malak