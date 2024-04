Mbappe: Questo potrebbe cambiare la mia decisione? no no no

giornalista Bar sulla spiaggia Durante la breve apparizione in zona mista, l'attaccante ha provato a chiedergli più volte se questa promozione e il raggiungimento della Champions League avessero cambiato qualcosa del suo futuro. Alla fine è riuscito a ottenere una risposta breve, come puoi vedere nel video qui sotto. Lo stesso giornalista ha confermato di conoscere il francese e che questa era sicuramente la risposta alla sua domanda, nonostante ci fosse molto rumore di sottofondo:

Questo potrebbe cambiare la tua decisione? La tua decisione potrebbe cambiare?

no no no.

NO?

NO.

❌ “Puoi cambiare la mia decisione? No, no, no.” 💣 Bomba! MBAPPÉ lo spiega con @10 José Álvarez. 🐢⏳ Tic tac, tic tac, tic tac… pic.twitter.com/zc8EeMpnXb – Elchiringuitot TV (@elchiringuitotv) 16 aprile 2024

Inoltre, Kylian ha detto in spagnolo: “Ho il sogno di vincere la Champions League con il Parigi, questo è certo. Questo è il passo successivo dopo aver affrontato una grande squadra, gli auguro tanta fortuna, ma ora continuiamo a giocare e proveremo ad andare a Wembley. […] Siamo pronti a lottare per la finale. Abbiamo fatto una grande partita come squadra e come gruppo. Abbiamo lavorato duro per 6 giorni con l'obiettivo di vincere questa partita qui. “È sicuramente un grande giorno per il club e mi congratulo con tutti i membri del club”.