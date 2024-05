Gli americani prenderanno una decisione improvvisa riguardo all’Ucraina? Commento del ministro degli Esteri

— Ci siamo adattati passo dopo passo e abbiamo cambiato il nostro approccio quando necessario. Questo è esattamente ciò che faremo in futuro. “Ascoltiamo sempre, impariamo sempre e prendiamo sempre decisioni tenendo conto di ciò che è necessario per garantire che l’Ucraina sia in grado di difendersi efficacemente”, ha sottolineato mercoledì Antony Blinken in una conferenza stampa con il presidente Maia Sandu.

Segretario di Stato americano: l’Occidente adotterà ulteriori misure

Anthony Blinken ha ammesso che, sebbene gli Stati Uniti non abbiano ancora incoraggiato o consentito all’Ucraina di effettuare attacchi al di fuori del suo territorio, l’adattamento alle circostanze e alle azioni della Russia è la caratteristica principale per aiutare Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e numerosi altri leader, tra cui il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, hanno pubblicamente chiesto un cambiamento nella politica sulla questione. I critici delle restrizioni sottolineano che le restrizioni non consentono all’Ucraina di attaccare, ad esempio, le basi aeree da cui il paese viene bombardato, incluso il recente attacco a un centro commerciale a Kharkov.

Il capo della diplomazia americana ha anche annunciato che nei prossimi mesi, tra le altre cose: durante il vertice della NATO a Washington e il vertice del G7 in Italia, l’Occidente adotterà una serie di misure aggiuntive per sostenere l’Ucraina.

Lui ha sottolineato che siamo sulla strada per garantire il successo dell’Ucraina e per restare in piedi, in modo che Vladimir Putin non possa aspettare l’Ucraina e coloro che la sostengono.