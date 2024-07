Capcom sorprende i fan! Remastered di Dead Rising Deluxe

Capcom ha annunciato la data di uscita dell’attesissimo Dead Rising Deluxe Remaster durante l’evento Capcom Next.

Questo classico moderno sarà disponibile in formato digitale 19 settembre su PC, PS5 e Xbox SeriesLa versione fisica uscirà sugli scaffali a novembre di quest’anno.

Altro testo sotto il video

Capcom ha anche annunciato che Dead Rising Deluxe Remaster offrirà importanti miglioramenti grafici, incluso il supporto 4K e 60 fps, oltre alla possibilità di scattare in movimento e una funzione di salvataggio automatico. L’intero gioco è stato creato da zero utilizzando RE ENGINE. Il titolo supporterà anche la nostra lingua madre sotto forma di sottotitoli.

Durante Capcom Next a luglio, il direttore del gioco ha annunciato che il gioco sarebbe stato più difficile. Gli zombi e gli NPC ora saranno più intelligenti. Saranno in grado di ottenere risultati migliori in combattimento e sopravvivenza. Nuovi effetti di luce sfruttano al meglio i diversi momenti della giornata, aggiungendo realismo e profondità visiva al gioco.

Bonus preordine:

Il pacchetto include costumi per Frank e musica da riprodurre nel centro commerciale:

Costume: Frank West 2006 d.C. (Morto che risorge)

Musica: “Sogni del passato (arrangiati da Mall Music 2)” Costume: Chuck Green (Dead Rising 2)

Musica di sottofondo: “Super Shopper” (Dead Rising 2) Vestito: Willamette Parkview Mall B (Dead Rising)

Musica: “Buon viaggio! (Arrangiato da Mall Music 6)”

Nonostante tutti questi cambiamenti, Dead Rising Deluxe Remaster manterrà ciò che è più importante, ovvero il cuore e l’anima dell’originale, cercando di fornire nuove esperienze sia ai vecchi che ai nuovi fan della serie. prezzo? Per l’edizione digitale (edizione base), pagherai 219 PLN per PS5 e 229 PLN per PC e XSX |. Puoi dare un’occhiata al trailer completo del gioco qui sotto e vedere alcune delle modifiche che Capcom intende apportare al gioco.