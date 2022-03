Un incontro emozionante con Andrea Cardini. L’italiano ha approfittato della visita in patria

Martedì gli uomini di Andrea Guardini hanno compiuto un passo importante verso le semifinali di Champions League vincendo 3-0 sul Cuisine Loop Cividanova. L’allenatore italiano, grazie alla sua visita in Italia, ha avuto l’opportunità di conoscere la sua famiglia.

Jack Forden

10 marzo 2022, 07:09



PAP / EPA / Łukasz Gągulski / Foto: Andrea Gardini



Il cugino Loop Civitanova è diventato il favorito nella partita casalinga contro Justrewski Vegil. Gli ultimi incontri dei campioni di Polonia prima dell’inizio della lotta per le semifinali di Champions League non ci hanno riempito di speranza. In Italia i mercanti hanno sorpreso positivamente molti fan.

Le cariche di Andrea Guardini si dividono in campo. I rivali non sono riusciti a battere nemmeno un set, tuttavia hanno giocato davanti ai propri spettatori. Jastrzębski Węgiel ha giocato una partita fantastica e ha sfiorato l’esibizione nel turno successivo, in cui i fan della pallavolo hanno assistito al derby polacco con il Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

L’allenatore del campione polacco ha visitato la sua terra natale per incontrare la sua famiglia. Sua madre stava guardando il lavoro che stava facendo sul banco dei testimoni e non aveva avuto la possibilità di vederlo di recente. Sono andato dai fan dopo la partita.

Guarda il video: Scene in movimento dalla metropolitana di Kiev. Il sindaco della città ha visitato gli ucraini

– La mamma è venuta a una partita che non vedevo da sei mesi per quanto riguarda i lavoratori con noi. L’opportunità di incontrare qualcuno che ami è sempre meravigliosa. Dedico questa vittoria a lui e alla mia famiglia, ma anche agli atleti che hanno subito tanti infortuni come Loop. Non ci arrenderemo mai, per questo sono così felice, questa vittoria è un bel regalo che ci siamo fatti – ha dichiarato Andrea Gardini in un’intervista a dal15al25.gazzetta.it.

Jastrzębski Węgiel ha concluso la classifica di Champions League con tutte le vittorie. Martedì, il campione polacco ha esteso la sua serie di imbattibilità in questa edizione.

– Il numero che va avanti, dopotutto, è solo una statistica se una serie di vittorie consecutive. Ma finora il nostro percorso sta andando bene. Contro il ciclo abbiamo cercato di sfruttare alcune delle loro debolezze minori. Abbiamo cercato di essere calmi quando la loro collaborazione è stata molto buona perché sono così fisici e forti che ti metteranno nei guai. Siamo stati pazienti e ha dato i suoi frutti. La semplicità del lavoro e la poca urgenza nel chiudere i punti hanno reso il giro difficile, dandoci coraggio e costruendo il nostro successo – valutando l’andamento dell’incontro del tecnico dei Falchi.

Una vittoria in tre set in Italia avvicina i campioni di Polonia alle semifinali di Champions League. Cardini non ha sottovalutato il rivale prima della rivincita perché era comunque una squadra che poteva tornare con lo stesso risultato.

– Non puoi indovinare nulla quando giochi con una squadra del genere, è solo un momento per iniziare a giocare e cambiare la regola della promozione. Supponiamo di avere un punto in un set, ora andiamo oltre e pensiamo al nostro lavoro. Abbiamo problemi fisici con alcuni giocatori e dobbiamo essere pronti per la battaglia della prossima settimana, che sarà dura perché spero che il giro arriverà in Polonia con fermezza. Abbiamo vinto un set, ma la sessione di qualificazione è aperta, è stata ridotta dalla fiducia dell’Italia.

Per passare alle semifinali di Champions League, Jastrasepsky giocherà nella Veg Rematch il 16 marzo alle 20:30. Per la seconda volta in questa stagione, Cuisine Loop Cividanova è arrivato in Polonia e ha sconfitto il Grupa Azoty ZAKSA 3: 2 nella fase a gironi a Kędzierzyn-Koźle.

Per saperne di più:

Grande rimonta in Coppa dei Campioni dopo le brutte partite. “Il nostro modulo è andato da qualche parte”

“Che occhio!” I media sono rimasti scioccati dopo l’enorme vittoria della Polonia in Champions League

Jastrzębski Węgil accederà alle semifinali di Champions League?

E così via

No. Vota se vuoi vedere i risultati

Segnala l’errore