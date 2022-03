Il nome della “moglie ufficiale” di Sergei Lavrov è Maria, ma non si vedono insieme da più di 20 anni. Svetlana Polyakova, attrice e ristoratrice, compare al fianco del ministro degli Esteri russo

Poliakowa ha una figlia da un precedente matrimonio. Un’indagine giornalistica dei partner di Alexei Navalny mostra che la 26enne Polina Kolyaeva vive a Londra e “la sua vita sembra una vacanza senza fine”

Il Guardian ha riferito che durante la guerra in corso in Ucraina, Polina stava riposando su uno yacht di proprietà dell’oligarca Oleg Deripaska. I legislatori britannici ora chiedono sanzioni contro le “seconde famiglie” dei parenti più stretti di Putin

Secondo le informazioni pubblicate dal giornalista russo e capo dell’unità investigativa fondata da Alexei Navalny, la Fondazione Anticorruzione (FBK), la 26enne Maria Biocic vive in un condominio nella zona ovest di Londra.

Questa è la figlia dell’amante di Sergei Lavrov, il ministro degli Affari esteri della Russia. Secondo Biojic, Kowaliewa ha pagato l’equivalente di 25 milioni di PLN per l’appartamento. Oltre a un appartamento costoso, il 26enne possiede una collezione di auto di lusso e borse costose. Paga anche tasse universitarie elevate in una prestigiosa università di Londra e “il suo account Instagram sembra una vacanza senza fine” – Piewczich descrive su Twitter.

Il giornalista si chiede come sia successo che una giovane donna russa potesse permettersi una vita così sontuosa e gadget costosi. A suo avviso, Polina Kwalewa è un esempio della “ricchezza inspiegabile” delle famiglie e dei parenti dell’establishment russo.

Pagato in contanti Nessun mutuo.

La prima moglie ufficiale del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si chiama Maria. Ha una figlia di 40 anni, Ekaterina, che vive negli Stati Uniti. Tuttavia, Lavrov non vede sua moglie da due decenni. Accanto a lui, Svetlana Polyakova, era un’attrice, ristoratrice e oggi funzionaria del Ministero degli Affari Esteri.

Maria Biocic ha scritto sui social media che questa è una pratica comune utilizzata dall’entourage di Putin e che il possesso della cosiddetta seconda famiglia da parte dell’élite del Cremlino è comune.

Polina Koliwa, la cui proprietà è stata radiografata da un giornalista investigativo russo, è la figlia di Svetlana Polyakova dal suo primo matrimonio. Piewczich afferma che il 26enne non ha né un ricco marito né un padre. Tuttavia, può permettersi una vita lussuosa. Ho pagato un appartamento a Londra in contanti. “Nessun mutuo. £ 4,4 milioni. Qualcuno può spiegare come sia possibile?” – chiede Piewczich.

Punizioni anche per familiari e amici

Pochi giorni fa, l’account Instagram di Kowaliewa è stato nascosto. Tuttavia, il quotidiano “The Guardian” ha riferito che nelle foto pubblicate lì, il 26enne è apparso su uno yacht dell’oligarca russo Oleg Deripaska.

Descrivendo la “ricchezza inspiegabile” della 26enne, una giornalista investigativa russa insiste sul fatto che Kovaleva e sua madre dovrebbero essere punite. I membri del parlamento britannico hanno un punto di vista simile.

Leila Moran dei Liberal Democratici ha detto al Daily Telegraph che i responsabili dell’imposizione delle sanzioni dovrebbero prestare attenzione anche alla “famiglia e agli amici” dei soci di Putin. “Un modo per aggirare le sanzioni è donare denaro e beni ai membri della famiglia”. – Moran dice, citato dal Daily Telegraph.

“Se Paulina non sa spiegare da dove ha preso i suoi 4,4 milioni di sterline, dovrà preparare la sua borsa Louis Vuitton, dire addio alla sua vita britannica e lasciare il Regno Unito”. – scrive Maria Biocic.

Źródła: Twitter.com, “The Guardian”, dailymail.co.uk, vanityfair.fr, “The Daily Telegraph”

