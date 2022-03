Invasione russa dell’Ucraina. La Germania risponde alla Russia per gli “anti-nazisti”

Sabato, l’ambasciata russa in Sud Africa ha dichiarato di ricevere sostegno – sotto forma di messaggi di solidarietà – dai sudafricani e da varie organizzazioni in Sud Africa.

“Siamo lieti che tu abbia deciso di sostenerci oggi, mentre la Russia, come era 80 anni fa, sta combattendo il nazismo in Ucraina!” – I diplomatici russi hanno scritto dal loro account Twitter ufficiale.

L’ambasciata tedesca in Sud Africa ha deciso di rispondere con forza. “Siamo spiacenti, ma non possiamo tacere su questo. La Russia in Ucraina sta uccidendo bambini, donne e uomini innocenti. Questa non è certamente una lotta contro il nazismo. Chiunque cada in questo discorso dovrebbe vergognarsi. (Purtroppo sappiamo molto poco sul nazismo), hanno scritto i rappresentanti dell’ambasciata tedesca.

