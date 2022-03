Le forbici genetiche sono migliori. CRISPR/Cas9 è ottimizzato

I ricercatori dell’Università del Texas ad Austin hanno riprogettato un componente chiave dello strumento di editing genetico CRISPR ampiamente utilizzato – Caspase 9 (Cas9) -. Ridurre al minimo la possibilità di infettare un pezzo sbagliato di DNA fino a 4000 volte. La nuova tecnica è efficace contemporaneamente alla variante CRISPR/Cas9 originale.

Il professor A. ha detto: Kenneth Johnson, co-fondatore di New Technology. È stato assistito dal Professore Associato David Taylor e dagli studenti di dottorato Jack Bravo e Mu Sin Liu.







Altri laboratori hanno riprogettato Cas9 per ridurre la quantità di interazioni fuori bersaglio, ma finora tutte queste versioni migliorano la precisione sacrificando la velocità. SuperV-Cas9Dato che questa nuova versione è stata chiamata, è 4.000 volte meno suscettibile agli effetti fuori bersaglio, ma veloce come Cas9 naturale.

– Puoi pensare alle diverse versioni di Cas9 come a diversi modelli di auto. La maggior parte dei modelli sono davvero sicuri, ma la loro velocità massima è di 16 km/h. È più sicuro del Cas9 naturale, ma ha un costo elevato: si muove molto lentamente. Jack Bravo ha detto che il SuperFi-Cas9 è come un’auto a guida autonoma progettata per essere estremamente sicura, ma che può comunque andare a tutta velocità.

Finora, ricercatori Mostra l’uso di SuperFi-Cas9 sul DNA nelle provette. Presto saranno condotti test di modifica genetica SuperFi-Cas9 in cellule viventi.

Gli strumenti di modifica genetica basati sulla tecnologia CRISPR sono stati adattati dai sistemi di difesa che si trovano naturalmente nei batteri. In natura, la proteina Cas9 fluttua nell’ambiente, alla ricerca di DNA con una sequenza di 20 lettere molto specifica, come un tag mappa che significa “taglia qui”. Quando Cas9 incontra errori nelle posizioni 18-20, invece di fermarsi, Utilizza una struttura simile a un ditoScivola e trattiene il DNA, facendolo agire come se fosse la sequenza corretta. Questo è chiamato un disadattamento che può avere gravi conseguenze nell’editing genetico. In circostanze normali, cause di mancata corrispondenza Il DNA diventa instabile; Questa struttura simile a un dito li stabilizza.

– È come se avessimo una sedia che si è rotta una gamba e l’abbiamo attaccata insieme con del nastro adesivo. Può ancora funzionare come una sedia, ma può essere un po’ traballante. È una soluzione piuttosto sciatta, ha detto Bravo.

Senza questa ulteriore stabilità del DNA, Cas9 non esegue gli altri passaggi necessari per tagliare il DNA e apportare le modifiche. Nessuno aveva mai notato che questo dito in più fornisse tale stabilità.

I ricercatori hanno riprogettato il dito secondario Cas9 in modo che Invece di fissare la parte del DNA contenente la mancata corrispondenza, questo dito viene sollevato dal DNA, impedendo a Cas9 di continuare il processo di taglio. Modifica del DNA. Il risultato è SuperFi-Cas9, una proteina che taglia il bersaglio corretto con la stessa facilità del Cas9 presente in natura, ma ha meno probabilità di recidere il bersaglio sbagliato.