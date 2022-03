Hai sconfitto Michał Oleksiejczuk a UFC 272! Dustin Jacoby ha sconfitto The Pole con decisione

Michel Oleksieczuk Fallita la festa UFC 272 a Las Vegas. Pole è stato sconfitto da Dustina Jacoby’egoche ha vinto per decisione unanime.

Nel suo stile, Michel ha lavorato attivamente con le gambe e ha bilanciato il suo corpo. Pole ha cercato di accorciare la distanza, ma è stato respinto da Dustin. Oleksiejczuk è entrato di buon grado dalla media distanza e ha messo pressione sul suo avversario. Jacobi gli colpì un dito nell’occhio e la lotta si fermò per un momento. Dopo il riavvio, Jacobi ha colpito con un gancio corto. A meno di due minuti dall’inizio della partita, Oleksiejczuk ha intercettato la gamba dell’avversario, poi ha segnato un cannocchiale. Tuttavia, l’americano si ribellò rapidamente e i combattimenti continuarono in piedi. Michai ha lavorato attivamente durante gli scambi per tutto il tempo ed è riuscito a farsi strada nella mascella e nel corpo di Dustin. Alla fine Jacobi è partito per il takedown, ma il suo tentativo si è concluso solo con un rapido contropiede sotto la rete. Entrambi i giocatori si scambiano colpi per colpi fino agli ultimi secondi della prima scena.

Jacoby è partito alla grande per la parte successiva. Violato dall’americano Oleksiejczuk caduto sui tabelloni sotto la pressione dell’avversario. Michai è stato spinto in una difesa profonda, ma è stato in grado di alzarsi e continuare a combattere. Tuttavia, gli americani hanno mantenuto l’iniziativa e hanno ottenuto il successo nel colpo di stato. Dustin ha finalmente rallentato, Oleksiejczuk si è ripreso e ha iniziato a colpire sempre di più gli americani. Jacobi ha continuato ad afferrare, ma Michael ha invertito la sua posizione, quindi ha strappato la maniglia. Le azioni di Jacobi sono state sempre più lente, mentre Oleksiejczuk è rimasto fresco nonostante i grossi problemi all’inizio del Tour. Alla fine della scena Dustin Michael ha spinto in rete.

I due giocatori hanno proseguito la partita in piedi anche al terzo turno. Oleksiejczuk e Jacoby si sono scambiati colpi nella parte centrale dell’ottagono. Il duello si è interrotto di nuovo dopo che ha colpito un dito americano nell’occhio. Dopo aver ripreso, Jacobi ha lanciato il suo attacco in modo più aggressivo. Dopo alcuni colpi riusciti, Dustin è passato ad afferrare sotto la rete. L’asta è stata premuta contro la recinzione e non è stata in grado di strappare il pugno fino alla fine del duello. Dopo tre round di lotta per il verdetto, i giudici hanno dovuto decidere all’unanimità la vittoria dell’americano.

93 kg: Dustin Jacoby Dominio Michał Oleksiejczuk con decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28)

