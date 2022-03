L’attacco della Russia all’Ucraina 2022. Report in diretta oggi. Ultime informazioni. Domenica 6 marzo

Undicesimo giorno dell’invasione russa dell’Ucraina. Durante una conferenza stampa a Kiev, i soldati russi catturati hanno invitato i loro compagni a fare tutto il possibile per porre fine alla guerra in Ucraina. Visa ha annunciato che lavorerà con i suoi clienti e partner in Russia per fermare tutte le transazioni di visto in Russia nei prossimi giorni. Su tvn24.pl ci occupiamo di eventi in Ucraina e dintorni.