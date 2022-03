Come fa un bambino ad imparare la matematica? esercizi

Il 12 marzo si celebra la Giornata della Regina della Scienza in Matematica. Perché gli studenti di solito lo odiano? Cosa si può fare per rendere più interessante l’apprendimento di questa materia? Ne abbiamo parlato su Dzień Dobry TVN con l’insegnante Dr. Zuzanna Jastrzębska-Krajewska.

Zuzanna Jastrzębska-Krajewska ha un dottorato in scienze sociali e sa insegnare ai giovani, anche se, come dice lei stessa, non è facile. – I bambini non sanno come entrare nel mondo dei simboli e dobbiamo aiutarli in questa trasformazione – L’insegnante ha detto su Dzień Dobry TVN.