18 anni dal Manchester United nella nazionale polacca. La guaina Pike None raccoglie molto su base regolare

Tre anni fa, il giornalista di FourFourTwo Sam Pilger ha pubblicato su Twitter una foto congelata di un ragazzo che lanciava palloni all’Old Trafford sentendosi euforico dopo un gol. Antonio Marziale. Oggi questo ragazzo sta diventando sempre meno sconosciuto alla community MU, in quanto è Maxi Oyedele, giocatore fisso della Premier League Under 18 – si legge a settembre su Newonce.sport.

La madre è polacca, il padre è nigeriano

Maxi Uedele ha attualmente diciassette anni e gioca come centrocampista difensivo o centrale. Può anche giocare sul lato destro dell’assist. Sua madre è polacca e suo padre è nigeriano. È arrivato al Manchester United due anni fa. Attualmente ha un contratto di “borsa di studio”. [stypendium- red.]. Nella stagione 2020/2021 ha giocato solo tre volte partite un gruppo Manchester United Under 18. Da questa stagione in poi Maxi Oyedele si esibisce regolarmente. Inoltre, nella base undici. Finora ha giocato diciassette partite.

Nel dicembre dello scorso anno, Maxi Uedley ha esordito nella prestigiosa FIFA Youth Cup. Il Manchester United ha battuto lo Scunthorpe United 4-2 davanti ai propri tifosi. Oyedele è arrivato nella formazione titolare, ha giocato 61 minuti e ha segnato il suo primo gol per il Manchester United.

Lo sciopero è stato una ricompensa per l’impressionante prestazione del centrocampista. A volte ha mostrato davvero una grande classe. Oyedele, dopo aver esordito alla fine della scorsa stagione, inizia ad essere un giocatore regolare under 18. Ha giocato in cinque partite consecutive di campionato prima della partita di coppa, poi ha scritto sul portale Unitedinfocus.com.

Oyedele ha ricevuto molti elogi dai suoi compagni di squadra. Ne erano felici amore. Anche la più grande star del Manchester United, il giovane Zidane Iqbal, lo ha paragonato in un posto alternativo all’ex giocatore e giocatore dell’Inghilterra Alli. Tottenham. Oyedele e Alli hanno una pettinatura simile, ma sono entrambi centrocampisti e possono segnare gol.

Maximillian Oyedele è stato paragonato ad Allie Schermo Instagram

Sempre a dicembre, Oyedele ha esordito in Youth League Uefa. Ha giocato 90 minuti nella vittoria casalinga del Manchester United Giovani ragazzi Bernow 3:1.

Attualmente Federcalcio polacca Questo giocatore è stato annunciato per la nazionale polacca Under 18. Oyedele era in un gruppo di 24 giocatori. Avrà l’opportunità di giocare in due partite in competizione con la Svizzera. Il primo incontro è previsto a Berna il 23 marzo alle 16:00, mentre il secondo incontro si svolgerà due giorni dopo.

Altri giocatori convocati: