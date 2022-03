Joe Biden e Volodymyr Zelensky. Discutere i presidenti ausiliari dell’Ucraina

“Ferma l’aggressore al più presto. Apprezzo il tuo supporto!” I libri di Zelensky

“Ho appena parlato con Joe Biden. Abbiamo discusso della leadership statunitense sulle sanzioni contro la Russia e dell’assistenza alla difesa all’Ucraina. Fermate l’aggressore il prima possibile. Apprezzo il vostro sostegno!” – Libri Zelensky.

“Il presidente Biden ha evidenziato la continua assistenza degli Stati Uniti all’Ucraina, inclusa la continua fornitura di assistenza militare, economica e umanitaria”, ha scritto la Casa Bianca in un comunicato stampa. I leader hanno anche discusso delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dei suoi alleati e del loro impatto sull’economia russa.

“I leader hanno discusso dell’escalation russa degli attacchi ai siti utilizzati dai civili in Ucraina, compreso l’attentato vicino al memoriale dell’Olocausto di Babi Yar”, aggiunge il comunicato stampa. La conversazione doveva durare poco più di mezz’ora.

Situato a Kiev, Babi Yar è stato il luogo dell’omicidio di massa di ebrei da parte dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Martedì, cinque persone sono rimaste uccise in un bombardamento russo di una vicina torre della televisione.

All’inizio di martedì Il presidente dell’Ucraina è intervenuto al Parlamento europeo. L’Ucraina ha già dimostrato di essere forte ed è alla tua pari. Ora dimostra che sei davvero europeo. Allora la vita trionferà sulla morte e la luce trionferà sulle tenebre, ha detto Volodymyr Zelensky durante la telefonata a distanza. Il presidente Zelensky ha ricevuto una standing ovation in Parlamento prima e dopo il suo discorso.

– Non leggo la lettera del giornale, perché questo è il momento in cui il giornale è finito nel mio paese. Oggi dedichiamo la nostra vita per i nostri valori e i nostri diritti. Mi piacerebbe sentire da voi che la scelta dell’Ucraina per l’Europa è qualcosa che potete assicurarci. Ha detto: ho un po’ di tempo perché non ci hanno sparato.

– 16 bambini sono stati uccisi negli attacchi di ieri. Putin dice che si tratta di una “operazione speciale”. Dove sono i bambini in questo processo, fanno parte della nostra infrastruttura? Zelensky ha aggiunto che Putin ieri ha ucciso 16 bambini.

Una donna ucraina racconta a Onet la situazione nel Paese:

Un gruppo di élite cecena mirava a uccidere il presidente Zelensky

– L’operazione speciale che doveva essere eseguita direttamente da Kadyrovtsy per eliminare il nostro presidente ci è ben nota oggi. Posso dire che abbiamo ricevuto informazioni da rappresentanti dell’FSB che non vogliono partecipare a questa sanguinosa guerra. Grazie a questo, l’élite di Kadyrov, che è venuta qui per liquidare il nostro presidente, è stata uccisa… Alexey Danilov, rappresentante del Consiglio di sicurezza nazionale dell’Ucraina, ha dichiarato:.

– Li abbiamo seguiti. Un gruppo è stato inviato a Hostmail e l’altro è ora sotto tiro. Non daremo il nostro presidente o il nostro Paese a nessuno. E Danilov ha aggiunto: Questa è la nostra terra.

Anche il giornalista di Onet Marcin Wyrwal, che si trova a Kiev, ha denunciato il caso.

