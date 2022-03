Il convoglio, inciampato vicino a Kiev, doveva disperdersi. Ci sono nuove immagini satellitari | Notizie dal mondo

Precedenti immagini satellitari di una colonna militare a nord di Kiev indicavano che i veicoli russi erano stati parcheggiati per diversi giorni. Il convoglio era lungo 64 km. Le informazioni del Pentagono hanno mostrato che una parte significativa della colonna era costituita da unità di rifornimento.

Selma: Iskander è una minaccia, è un’arma precisa

Il convoglio russo stava per “disperdersi”. I veicoli possono essere visti su Hostoml

“La nostra valutazione rimane che il convoglio è bloccato”, ha detto mercoledì il portavoce del Pentagono John Kirby. Inoltre, come ha spiegato, gli ucraini sono riusciti a sferrare attacchi al convoglio.

Ora Maxar ha presentato ai media americani le ultime immagini satellitari dell’area in cui risiedono i russi. Secondo la compagnia americana, il convoglio è “disperso e in gran parte sfollato”. Unità come indicato CNNvai m.a. Alle foreste vicino al villaggio di Łubianka. Le foto mostrano anche che l’equipaggiamento militare russo si trova a nord dell’aeroporto di Hostal, vicino a Kiev. Le foto sono state scattate giovedì intorno a mezzogiorno, ora di Kiev.

Secondo Jack Deitch, giornalista della difesa, i russi hanno piazzato lanciamissili in posizioni a meno di 50 chilometri dalla capitale ucraina.

CNN Lui, a sua volta, indica che a sud-est di Ivankov, dove finisce il convoglio, puoi ancora vedere camion e attrezzature.

***

