È stata scoperta una nuova coppia di buchi neri supermassicci. Contributo dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Varsavia

In un articolo pubblicato di recente su Astrophysical Journal Letters, gli scienziati sostengono che non esiste un singolo buco nero al centro della galassia PKS 2131-021, ma un sistema di due buchi neri supermassicci che orbitano l’uno intorno all’altro per circa 2 anni. Anni (per confronto, una cometa ha trovato 2.000 AU dal Sole, in orbita attorno ad esso per 90.000 anni.) Il movimento dei buchi neri fa cambiare posizione alla corrente a getto, causando cambiamenti periodici nella luminosità della radio galattica. Tali differenze di luminosità sono state rilevate nei dati d’archivio raccolti da tre radio osservatori statunitensi: l’Owens Valley Radio Observatory (OVRO), l’University of Michigan Radio Astronomy Observatory (UMRAO) e l’Haystack Observatory.