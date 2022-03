Gol e assist di Mate Cash contro il Leeds. I fan erano felici. Calcio “Kafue polacco”

le autorità premier League Hanno approfittato del tempo a disposizione e hanno tenuto due incontri tardivi previsti per giovedì. In uno dei più interessanti Leeds Unito Il team dell’Aston Villa è subentrato a Elland Road. Questo incontro è stato speciale per lucidatura I tifosi, perché allo stadio abbiamo potuto vedere due attori polacchi: Mateusz Klich e Mate Kasch.

Scambio campione Aston Villa. Mira e aiuta

Leeds Unito È arrivato dopo quattro sconfitte consecutive, quindi la squadra ospite, che aveva vinto le ultime tre partite, era la favorita. Fin dall’inizio in campo è apparso solo Mate Kach, perché in panchina Matthews Clic ha iniziato.

Come si è scoperto in seguito, il difensore polacco dell’Aston Villa era l’eroe della partita. La squadra ospite ha messo molta pressione sui pessimi padroni di casa fin dall’inizio. Per molto tempo non è riuscita a sfondare la difesa del Leeds. Ha funzionato solo al 22° minuto, quando l’ho fatto Filippo Coutinho Usa una grande mossa da matego Kasha.

Tuttavia, questa non è stata la fine della prestazione di Cash in questa partita. Nel secondo tempo il palo riceve palla in area di rigore, e il difensore inganna gli avversari con un trucco intelligente e sferra un colpo molto potente a distanza ravvicinata. Ilan Meslier non ha avuto alcuna possibilità di salvare quel tiro, quindi i giocatori Steven Gerrard Possono godere di un vantaggio di 2-0. I fan del Birmingham sono rimasti incantati dallo stile del marcatore e hanno cantato ad alta voce “Polish kafu”.

Pochi minuti dopo, il Leeds United ha eliminato Calum Chambers e ce l’ha fatta calendario Incontri alle 3:0. Grazie a questa vittoria Aston Villa È salito al nono posto in classifica, davanti a Southampton. Il Leeds United resta invece al 16° posto, appena due punti sopra la zona retrocessione. Ma i giocatori di Marsh hanno giocato due partite in più rispetto a Burnley, che era al 18° posto.