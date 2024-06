La terribile morte di Julian, 3 anni. È andato a fare shopping con sua madre

Il piccolo Julian accompagnò la madre a fare la spesa. Hanno messo le cose più importanti nel carrello e sono andati alla cassa. Il bambino di tre anni sorrideva costantemente. Quando uscirono dal parcheggio e si diressero verso la loro macchina, non sapevano cosa li aspettava…

Sono disperati. Non riescono ad accettare il fatto che il piccolo Julien non esiste più. Ricordano il sorriso del bambino di tre anni, il suo amore per la scuola e i dinosauri. Quanto amava la sua sorellina e quanto amava giocare con suo fratello maggiore.

I cari di Julian sono rimasti devastati da quanto accaduto nel parcheggio del negozio a North Olmsted a Cleveland (Ohio). Il bambino di tre anni è andato a fare shopping con sua madre. Questo non doveva succedere.

Tragedia nel parcheggio del negozio. Il ragazzo è stato ucciso



Era il pomeriggio di lunedì 3 giugno. Margot Wood, 38 anni, è andata al vicino supermercato Giant Eagle con suo figlio Julian. Avevano finito di fare la spesa e stavano già tornando alla macchina. Margot spingeva un carretto pieno di prodotti. Suo figlio era seduto lì dentro.

La madre della bambina di tre anni stava scaricando la spesa quando è apparsa dal nulla. Bionca Ellis, 32 anni, ha aggredito Julian mentre era seduto in un carrello della spesa. Ho conficcato il coltello nel suo corpicino. Sono andato a segno, colpo dopo colpo. Hai ferito Margot.

La donna ha cercato di proteggere se stessa e suo figlio dalla morte. Davanti all’auto erano sparpagliati i prodotti della spesa. Sono stati sei minuti di terrore e sono finiti in modo orribile. La donna di 32 anni ha abbandonato le sue vittime e si è allontanata tenendo in mano un coltello macchiato di sangue.

Margot e Julian vengono portati in ospedale. Non è stato possibile salvare il bambino di tre anni. È morto per una serie di coltellate alla schiena e alla guancia. Le ferite del 38enne non sarebbero in pericolo di vita.

La famiglia Wood era devastata. Si affida alla giustizia.

Hai distrutto la nostra famiglia oltre ogni dire, ci hai portato via qualcosa che non riavremo mai indietro

– Loro hanno detto. Julian non visse abbastanza da vedere il suo quarto compleanno, che sarebbe stato a novembre.

Attacco casuale alla famiglia Wood



È stato un attacco del tutto casuale. Mamma Juliana ed Ellis non si conoscevano affatto. Le donne non si parlavano né litigavano.

L’aggressore ha aggredito la famiglia con un coltello senza motivo. Non c’era alcun motivo. Poco prima dell’attacco, Ellis ha violato i suoi accordi sulla libertà condizionale. Tuttavia, non è stata arrestata.

Lunedì mattina è andata in un negozio dell’usato e ha comprato un coltello. Poi è andata al supermercato dove ha visto le vittime. Poi tutto è successo molto velocemente.

Ellis aveva precedenti condannati per furto. È stata accusata di omicidio. È stata presa in custodia. La cauzione è stata fissata a 1 milione di dollari. Probabilmente dovrà affrontare ulteriori accuse.

(Fonte: Fakt.pl, dailymail.co.uk)