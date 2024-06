Nuove promozioni: fino a 6400GB di bonus e 2 mesi al prezzo di uno

Plus na Kartę ha nuove promozioni. Gli utenti dell’offerta possono ottenere fino a 6.400 GB, che non scadono. Tuttavia, le persone che acquistano Fresh Start riceveranno due mesi al prezzo di uno.

Fino a 6400 GB per tutti

Possono trarre vantaggio da questo ampio pacchetto di gigabyte Tutti i clienti – Nuovo e attuale. Per ottenerlo è sufficiente ricaricare il tuo conto con l’importo Un minimo di 35 PLNaccendine uno Pacchetti illimitati E inserisci il codice speciale: *136*11*6400# Confermalo con il pulsante del telefono.

Verrà dato inizialmente 900GB Nel primo mese e nei mesi successivi 11 mesi L’utente riceverà 500 GB ogni 30 giorni (La condizione è mantenere il pacchetto illimitato per 12 mesi).

A questo si aggiunge il totale Fino a 6400 GB per un anno. Soprattutto, non perdere nessun gigabyte.

2 mesi al prezzo di 1

La promozione mira a Per i nuovi clienti – Puoi attivarlo una volta, fino alla fine di settembre 2024. Per ottenerlo non devi far altro che riempire il tuo conto con l’importo Un minimo di 15 PLN E invia Numero pod SMS 80221 Con i contenuti giusti tra cui scegliere:

Zgoda30,

ZGODA35,

Incidente 40.

Ognuno dei numeri Indica il prezzo del pacchetto selezionato: 30 PLN per il pacchetto da 30 GB, 35 PLN per il pacchetto da 40 GB e 40 PLN per il pacchetto da 50 GB. L’utente riceverà uno sconto del 50% alla prima attivazione e rinnovo del pacchetto.

inoltre:

Selezionando una ricarica con un minimo di 10 PLN, dopo aver inviato un SMS con l’approvazione del contenuto al numero 80087, il cliente riceverà Ulteriori 400GB per 30 giorni ,

, Scegliendo un pacchetto con un minimo di 35 PLN, si attiverà automaticamente Aggiornamento da 6400 GB ,

, Scegliendo un pacchetto del valore di almeno 30 PLN, questo verrà attivato automaticamente Aggiornamento da 1500 GB.

Puoi approfittare dell’offerta “2 mesi al prezzo di uno” e di 400 GB aggiuntivi Fino al 30 settembre 2024. I dettagli dell’offerta sono disponibili su www.plus.pl/telefon-na-karte e nel regolamento:

