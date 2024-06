Skarżysko-Kamienna. Esplosione nella fabbrica di armi di Mesko

L’esplosione è stata segnalata per la prima volta dalla radio FM RMF. Questa informazione è stata confermata da Polsat News Presidente dello stabilimento, Elżbieta Śreniawska.

Sottocom. Jarosław Gwóźdź Dalla questura di Skarżysko-Kamienna In un’intervista a Interia, l’esplosione e il successivo incendio sono avvenuti lunedì intorno a mezzogiorno In uno dei magazzini dello stabilimento.

– A seguito di un evento Morto un dipendente di 59 anni Piante – ha detto Jarosław Gwóźdź. Un secondo dipendente è stato portato in ospedale con sintomi di inalazione di fumo. Ha detto che gli agenti di polizia erano sul posto e avrebbero indagato sulle circostanze della tragedia sotto la supervisione del pubblico ministero.

Lavora sul posto Servizio di recupero aziendale . Come ha scoperto polsatnews.pl, non vuole l’aiuto della gente del posto Vigili del fuoco di Skarżysko-Kamienna.

È accaduto anche un evento tragico Piante Mesco Nel settembre 2021. Questo è successo allora Esplosione di esplosivi . Come risultato dell’evento È morta una persona: una donna di 41 anni.

Un incidente simile è accaduto qualche mese fa, nell’aprile 2021 Un’esplosione in un edificio dove venivano fabbricati esplosivi . È rimasta gravemente ferita Donna di 48 anni. Morì il 17 giugno senza cure.

Alle 14:00 le forze armate polacche hanno rilasciato una dichiarazione in cui confermano l’esplosione in un impianto di armi. “Siamo spiacenti di informarvi che oggi si è verificato un incidente presso la sede della Mesco SA che ha provocato la morte di un nostro dipendente”, si legge. E: “Una seconda persona è rimasta ferita”.

Inoltre: “Le aziende hanno fornito assistenza psicologica alle famiglie del dipendente deceduto e alle persone lese. Anche gli altri dipendenti dell’azienda possono contare sull’assistenza in questo ambito.” Nella causa Mesco SA è stato sottolineato che “ Una commissione speciale ha iniziato il suo lavoro per indagare sulle circostanze dell’incidente. .

“Anche a livello delle Forze Armate polacche è stata istituita una commissione il cui compito era quello di indagare sulle circostanze dell’incidente, compresa l’analisi delle circostanze che lo hanno portato e la verifica delle procedure attuali e potenziali. Raccomandazioni per modificarle al fine di garantire la massima sicurezza sul lavoro.” “.

Mesko SA è un produttore di livello mondiale di prodotti per la sicurezza Con 100 anni di esperienza nella produzione. L’ambito di attività di base comprende la produzione per le esigenze di difesa e sicurezza nazionale.

Questi impianti dispongono di una tecnologia all’avanguardia per la produzione di razzi e munizioni, comprese munizioni sub-calibro, e di infrastrutture per lo smaltimento delle munizioni non necessarie.