Inizia la World Brain Week 2022. Tante attività online disponibili

Lunedì 14 marzo inizia la “Settimana del cervello” in molti centri di ricerca polacchi. Riunioni virtuali, lezioni tradizionali e workshop sul cervello e sul flusso di lavoro continuano fino a venerdì.

Il cervello è il centro di gestione del corpo e la sede della coscienza. Brain Week è una campagna educativa annuale che mira a diffondere la conoscenza del cervello e del sistema nervoso e del suo funzionamento e presentare i risultati della ricerca attuale in questo campo. Illustri specialisti in campi ampiamente conosciuti delle neuroscienze sono invitati a tenere conferenze. Le lezioni sono aperte al pubblico. Sono gratuiti.

Ha partecipato all’organizzazione degli eventi di quest’anno relativi alla World Brain Week, tra gli altri University of Slesia, UJ, UMCS a Lublin, Center for Innovative Education a Torun, Nicholas Copernicus University, Center for Modernity “The Knowledge Mill”, University of Scienze sociali e umanistiche, Consiglio per l’istruzione del Centro per la formazione degli insegnanti di Bydgoszcz Kojawsko-Pomorsky. Questi centri hanno invitato studiosi dalla Polonia e dall’estero a tenere conferenze e seminari.





Gli aspetti neurobiologici del COVID-19 saranno discussi presso l’Università Jagellonica di Cracovia. L’università invita i partecipanti più giovani a partecipare al Brain Day mercoledì 16 marzo. Trasferimento di lezioni su Facebook Cafe Nauka, YouTube dall’Università Jagellonica, sito web della Società polacca dei naturalisti copernicani e dell’Istituto di farmacologia. Jerzy Mag dell’Accademia polacca delle scienze. (https://www.uj.edu.pl/kalendarz/-/journal_content/56_INSTANCE_5De61CKaqzOl/10172/150036594)

Il tema della Brain Week di quest’anno presso l’Istituto di Biologia Sperimentale M. Nencki PAN di Varsavia è “I misteri della neuroplasticità”. Le lezioni tenute da studiosi di questo istituto, ad esempio il prof. Małgorzata Kossut (lezione “Neuroplasticità”), A. Liszek Kaczmarek (“Il cervello molecolare neuroplastico”), la professoressa Katarzyna Gidnorog (“Come imparare a leggere cambia il cervello”), mentre il dott. Marcin Linjak della Facoltà di Psicologia dell’Università di Varsavia discuteranno la questione del trattamento dei disturbi cognitivi dopo ictus e il dottor Łukasz Bola dell’Istituto di psicologia dell’Accademia polacca delle scienze dirà: “Cosa fa la corteccia visiva di una persona non vedente riguardo alla morbidezza del cervello causata dalla cecità”. https://www.facebook.com/TydzienMozgu/, https://www.facebook.com/FundacjaNenckiegoE il https://nenckifoundation.eu/).

Brain Week continua anche a Pozna, presso il Palazzo Działyński sulla Piazza del Mercato Vecchio. Gli scienziati diranno, tra le altre cose su come cambia il cervello umano, cos’è lo stress dei genitori e da dove viene, perché non notiamo la depressione nei bambini, qual è l’effetto terapeutico del litio, perché è così facile cadere nella dipendenza reti e se i cani sono rilevatori di odori . Altro – sul sito https://poznan.pan.pl/tydzienmozgu/

“Siamo lieti di incontrarci quest’anno al Center for Innovative Education per conferenze e presentazioni”, ha scritto Marcin Centkowski, portavoce di Młyn Wiedzy, in un comunicato stampa inviato ai media. nel programma (https://mlynwiedzy.org.pl/tydzien-mozgu-2022/) Sono previste lezioni dedicate ai problemi dell’impatto del COVID-19 sul funzionamento cerebrale, ai correlati cerebrali delle credenze religiose, alla formazione cognitiva negli anziani e al disturbo ossessivo-compulsivo nei bambini e negli adolescenti. Non mancheranno incontri dedicati alla mente bilingue, all’empatia, alla discalculia, ai disturbi del linguaggio e all’invecchiamento cerebrale.

Il Circolo Scientifico degli Studenti Neurobiologi, il Circolo Scientifico di Psicologia Studentesca “Adesse” e il Club di Scienze Cognitive dell’Università Maria Curie-Skłodowska di Lublino si sono uniti alle celebrazioni. I partecipanti agli eventi organizzati in questa città possono prendere parte a workshop interattivi o ascoltare conferenze di studiosi polacchi e stranieri (per maggiori informazioni cfr. https://www.facebook.com/events/1051561982093848/). Ci sono anche concorsi a premi per persone di tutte le età, incluso un concorso artistico nazionale per studenti delle scuole elementari chiamato “Il cervello è una grande macchina, una grande terra di neuroni”.

Un programma dettagliato degli eventi è disponibile sui siti web degli organizzatori, sui loro profili sui social media e sul sito web di Brain Week. https://tydzienmozgu.umk.pl/Home.

Fonte: PAP / tk