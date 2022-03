STALKER 2 cambia nome. Tutto a causa dell’invasione dell’Ucraina

I creatori di STALKER non possono continuare il loro lavoro in produzione, ma questo non significa che gli sviluppatori non reagiranno agli eventi. Il team ha deciso di cambiare la seconda parte del nome per rappresentare meglio la loro origine in una parola.

GSC Game World ha confermato alcune settimane fa che sono necessari altri mesi per ambientare STALKER 2: The Heart of Chernobyl, ma poi è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina. A causa della guerra, gli sviluppatori sono stati costretti a interrompere lo sviluppo del gioco, ma si è scoperto che il team ha deciso di rispondere in qualche modo agli eventi.

La posizione ucraina non è più presentata come “Stalker 2: Heart of Chernobyl”, ora la seconda parte del nome suona così: “Heart of Chernobyl”.

Tuttavia, la differenza può sembrare banale Chernobyl è la versione russa e “Khornobyl” è la versione ucraina del nome Chernobyl. All’inizio, i giocatori pensavano che fosse un errore, ma è così che si scrive la parola in ucraino, vedete, gli sviluppatori hanno deciso di apportare una modifica.

È difficile dire perché gli sviluppatori non abbiano usato la parola locale prima, ma posso dubitare che fosse a causa del nome più comune “Chernobyl” – tutto grazie alla serie HBO.