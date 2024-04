I produttori si stanno allontanando da AMD. Nvidia è al primo posto

È ufficiale: i più grandi produttori di PC scelgono consapevolmente i sistemi NVIDIA GeForce RTX. I fan di AMD dovranno accontentarsi degli avanzi.

Ci sono tre produttori nel mercato delle schede grafiche: AMD, Nvidia E Intel Corporation. Tuttavia, chi segue da vicino il mercato delle nuove tecnologie avrà sicuramente notato che da tempo nei negozi sono disponibili non pochi nuovi modelli. Radeon. Sembra che i produttori non fossero interessati a mostrare i Reds.

La maggior parte dei giocatori sceglie le schede grafiche NVIDIA GeForce

La situazione è particolarmente chiara nel caso di una delle più grandi aziende: MSI. I taiwanesi devono ancora rilasciare le loro schede Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT, e i modelli rimanenti sono pochi e iniziano a scomparire dai negozi. Ciò non è affatto dovuto alla forte domanda.

I taiwanesi hanno commentato questo alla redazione tedesca di Hardwareluxx. MSI si sta attualmente concentrando sui sistemi NVIDIA GeForce. Tuttavia, il produttore non cancella completamente AMD e la collaborazione tra le due società è forte. Tuttavia, MSI presta attenzione alle schede madri che dispongono di un socket AM5 per processori Ryzen.

Che cosa appare in numeri? MSI offre attualmente solo 147 esclusivi sistemi NVIDIA GeForce RTX 4000 e 4 AMD Radeon RX 7000. La situazione non è molto migliore per il resto dei grandi player. Per ASUS questo rapporto è 100 a 19 e per GIGABYTE è 86 a 12.

È improbabile che questa situazione cambi. Secondo le indiscrezioni precedenti, le schede grafiche si baseranno sull'architettura AMDRDDNA 4 Non mireranno al segmento ad alte prestazioni. Pertanto, non ha senso contare sulla crescente popolarità di Radeon. E sembra davvero brutto – Fino al 78% dei giocatori sceglie un sistema NVIDIA.

