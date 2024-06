Il “grande mediatore” tra Russia e Ucraina governerà? Questo Paese vuole essere il “maestro del mondo”

I sondaggi pre-elettorali indicavano chiaramente che Modi, primo ministro indiano dal 2014, manterrebbe la maggioranza nel Lok Sabha indiano (l’equivalente polacco della camera bassa del parlamento). È molto popolare, e la retorica nazionalista e le politiche a favore della crescita servono solo a rafforzare questa immagine agli occhi della maggioranza della società indiana.

Nelle elezioni precedenti, nel 2019, il suo partito ha ottenuto 303 seggi su 543 alla Camera dei Rappresentanti, ottenendo così la maggioranza assoluta, e Modi ha potuto gestire in autonomia la politica interna ed estera.

Tuttavia, nelle elezioni appena concluse, il partito di Modi, l’Indian People’s Party, otterrà “solo” 240 seggi nel Lok Sabha (con 293 seggi nel resto del blocco della coalizione NDA). Perché?

Modi ha perso seggi ma non ha perso consensi

– È difficile parlare di calo del sostegno. In termini di percentuale, è quasi identico a quello che Modi ha ottenuto cinque anni fa. Ora, rispetto ad oggi, quasi sette milioni di persone hanno votato per il suo partito. Ciò è dovuto ad un aumento naturale, perché in India ci sono sempre più elettori – dice Piotr Kudkowski in un’intervista a Onet.

Il punteggio più basso ottenuto dal partito di Modi è una combinazione di due fattori.

In primo luogo, si tratta dell’insoddisfazione di un particolare gruppo di elettori. — La disoccupazione tra i giovani è in forte aumento, causando loro frustrazione. Questo perché la crescita economica dell’India è distribuita in modo molto disomogeneo. La classe media, che è già ricca, ne trae vantaggio, mentre chi guadagna di meno non ha le stesse opportunità, dice Klodkowski.

Harish Tyagi/Pub Narendra Modi in mezzo a una folla di sostenitori



La seconda questione riguarda la legge sulla maggioranza elettorale: le elezioni si svolgono in circoscrizioni con un unico rappresentante. Il sostegno al BJP è stato molto elevato in alcune zone, ma in molte altre il partito di Modi ha subito una sconfitta marginale e ha perso il seggio, spiega Kudkowski. Le aree in cui il BJP ha perso un po’ sono soprattutto quelle con un alto tasso di disoccupazione.

Se il metodo di Hundt fosse stato applicabile in India, come lo è in Polonia, il BJP avrebbe vinto in maniera molto netta. Si può quindi dire che gli elettori hanno alzato un po’ il dito contro Modi, ma è assolutamente impossibile dire che abbia ricevuto un cartellino giallo da loro. Questo è un semplice sintomo di insoddisfazione. Basta dare una rapida occhiata ai risultati per vedere che lo stesso BJP ha ottenuto più voti del blocco di opposizione che opera sotto il nome di India, dice un ex ambasciatore in India.

Il risultato elettorale influenzerà la politica indiana?

Ma i 240 seggi conquistati dal BJP nella Lok Sabha non bastano per governare da solo. Finora il governo di Modi si è basato su una grande libertà d’azione, perché non ha dovuto preoccuparsi del sostegno dei suoi partner della coalizione.

Durante il suo mandato, ha guidato un’economia che è cresciuta a un tasso compreso tra il 6 e il 7%. annualmente. Ha introdotto l’imposta sul valore aggiunto, sviluppato progetti infrastrutturali e digitalizzato l’economia. Grazie a ciò, il prestigio del paese sulla scena internazionale è aumentato, perché l’India è sempre più vista come un “paese ricercato” sia dagli americani, sia dai russi che dai paesi dell’Europa occidentale. Inoltre, Modi adotta una retorica nazionalista e promuove il fondamentalismo indù, che ha esacerbato il problema. Discrimina la minoranza musulmana del Paese (più di 200 milioni di persone). Per lui l’India è una civiltà indiana separata, spezie (Il nome India deriva dal sanscrito), che si prevede diventerà un’economia altamente sviluppata nei prossimi 23 anni. A quel punto sarà rimasta a lungo indietro rispetto a Germania e Giappone, poiché le loro economie non sono molto più grandi di quella dell’India.

Tuttavia, dal punto di vista di Modi, il calo del numero di seggi assegnati al BJP nella Lok Sabha non è un grosso problema. Si tratta però di una certa difficoltà perché dovrà fare i conti con i partner della coalizione (principalmente due).

Il BJP rimane il partito più forte ed è improbabile che i membri della coalizione NDA individualmente non sostengano Modi. Tuttavia, il Primo Ministro dovrà tenere conto dei partiti regionali più forti. Ciò cambia un po’ la routine quotidiana di governo, perché i partner minori si rendono conto che se lasciano la coalizione, Modi potrebbe perdere il potere. Si tratterà dei tipici governi di coalizione usuali in India, come descrive Piotr Kudkowski.

Rajat Gupta/Pub Narendra Modi festeggia la vittoria elettorale circondato dai ministri



– Anche se Modi non avrà la stessa libertà di governare di prima, non mi aspetto una rivoluzione. Aggiunge che ora sarà elencato tra i tre primi ministri più potenti dell’India, insieme a Jawaharlal Nehru e Indira Gandhi.

Nehru e Gandhi hanno governato per tre mandati e Modi inizia il suo terzo mandato all’età di 73 anni. Ma non c’è nessun potenziale successore in vista. – Se appare qualcosa del genere, Modi lo rimuoverà – commenta Klodkowski.

L’India è un “grande mediatore” tra Ucraina e Russia?

Anche l’India ha ambizioni crescenti sulla scena internazionale. Sono sostenuti da un’economia in rapida crescita e da buoni rapporti con molti paesi diversi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti, attraverso Francia, Russia e Israele fino ai paesi arabi. Durante la Guerra Fredda, l’India fu uno dei leader del cosiddetto Movimento dei Non Allineati e di una tradizione di neutralità che persiste ancora oggi. Stanno cercando di posizionarsi come mediatori nei conflitti internazionali e come punto stabile sulla mappa geopolitica del mondo.

Thomas Trotschl/pub Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar



-Dopo le elezioni appena concluse non ci saranno grandi cambiamenti in politica estera. L’India cercherà di mantenere la stessa distanza tra Stati Uniti e Russia. Perché l’India non collabora più con la Russia in modo così forte come prima nelle questioni militari. Klodkowski afferma che il massiccio trasferimento di tecnologia militare da Mosca è una cosa del passato.

Secondo Modi l’India sarà Vishwaguru, “l’insegnante del mondo”. Non si tratta di imporre i propri valori, ma di dare l’esempio di come operare sulla scena internazionale.

Modi ha l’ambizione di rendere l’India un “grande supervisore”. Vorrebbe che l’India riducesse i conflitti, fosse “maestra per il mondo” e avesse buoni rapporti con gli Stati Uniti e buoni rapporti con la Russia. Pertanto intensificheranno la loro attività diplomatica. Indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali americane, Washington vorrà avere buoni rapporti con l’India, dice Piotr Kudkowski.

Aggiunge che la funzione del mediatore può estendersi anche alla guerra in Ucraina. Entrambe le parti, Ucraina e Russia, hanno fiducia nell’India, afferma. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba tiene frequenti consultazioni con l’India e la considera un attore importante. L’India è stata uno dei due paesi, insieme alla Cina, scelti da Anthony Blinken Nel febbraio dello scorso anno li ha ringraziati pubblicamente per il loro aiuto nel dissuadere Vladimir Putin dall’uso di armi nucleari tattiche.

Michael Klementiev/Sputnik/CremlinoPiscina/Piscina/Pub Vladimir Putin, Narendra Modi e Xi Jinping nel 2019.



L’attuale ministro Subrahmanyam Jaishankar continuerà a gestire la politica estera dell’India dopo le elezioni. Quest’anno ha pubblicato un libro intitolato Why Bharat Matters, in cui spiega come l’India può scalare la gerarchia internazionale. O forse non l’India, solo l’India spezie – Una nuova versione dell’India, che si ispira maggiormente alle tradizioni indù e capace, secondo le parole di Jaishankar, “di definire i propri interessi, esprimere la propria posizione, trovare le proprie soluzioni e sviluppare il proprio modello”.

Anche se gli elettori hanno salutato leggermente Modi, ancora una volta hanno dato all’India il mandato di seguire il percorso stabilito.