La NASA vuole trovare la nuova Terra. Ha un piano per questo

Finora ne sono stati scoperti più di 5,6mila. Esopianeti (al 31 maggio 2024), ma alcuni sono mondi simili alla Terra. Anche questi sono pianeti rocciosi, ma molti di essi si trovano al di fuori di regioni che forniscono condizioni abitabili simili alle nostre. La ricerca della Terra 2 continua e la NASA prevede di intensificare questi sforzi.

La NASA ha precedentemente sviluppato un telescopio (capro), e uno dei suoi compiti era esplorare l’universo alla ricerca di esopianeti. Ora l’agenzia americana progetta di istituire un nuovo osservatorio il cui scopo sarà quello di cercare nuove terre. Il progetto si nasconde dietro un nome Osservatorio dei mondi abitabili.

L’Habitable Worlds Observatory Telescope è attualmente nelle fasi iniziali di progettazione e si prevede che ci vorranno anni per completarlo. Sono già iniziati i preparativi per lavorare sulle tecnologie appropriate che verranno utilizzate nell’osservatorio.

La NASA ha assegnato sovvenzioni per un valore di 17,5 milioni di dollari a tre società. Devono concentrarsi su questo Ricerca ottica di nuova generazione, progetti di missione e nuove funzionalità del telescopio. L’inizio dei lavori è previsto per la fine dell’estate di quest’anno.

La progettazione del nuovo telescopio è complessa. La NASA si aspetta questo Ci vorrà un decennio per sviluppare l’HWO. Per fare un confronto, il telescopio spaziale James Webb, attualmente il più potente osservatorio di questo tipo in mano all’uomo, è stato costruito in una dozzina di anni ed è costato miliardi di dollari.



Rappresentazione artistica del telescopio Habitable Worlds Observatory della NASA.

Rappresentazione artistica del telescopio Habitable Worlds Observatory della NASA.

/Laboratorio di immagine concettuale del Centro di volo spaziale Goddard della NASA /Materiali per la stampa



La missione dell’Osservatorio dei Mondi Habitable sarà quella di lanciare un grande telescopio nello spazio Osservazione di pianeti simili alla Terra Stelle vicine che assomigliano al Sole. L’elenco dei potenziali obiettivi è destinato a includere Almeno 25 pianeti extrasolari.

La cosa più importante è che il telescopio HWO sarà dotato anche di strumenti specializzati che lo consentiranno Esaminando le atmosfere di mondi lontani alla ricerca di segni chimici di vita. L’osservatorio consentirà, tra le altre cose: la ricerca di metano e ossigeno. Secondo la NASA si tratta di compiti difficili perché costruire le soluzioni necessarie rappresenta una sfida importante.









Per raggiungere il presunto potenziale è necessario, tra le altre cose: costruire un coronografo che sarà migliaia di volte più efficace di quelli esistenti nel bloccare la luce stellare. Tuttavia, il sistema ottico deve disporre di una soluzione che fornisca tutto ciò Immobili fino alle dimensioni di un atomo.

Sviluppare un telescopio così complesso sarebbe un’impresa enorme e molto costosa. Il progetto costerà sicuramente miliardi di dollari. In confronto, il telescopio spaziale Hubble ha generato costi di… 16 miliardi di dollari.

La NASA ha aggiunto che HWO sarà il prossimo straordinario osservatorio dopo il Nancy Grace Roman Space Telescope. Il suo lancio è previsto nel 2027.