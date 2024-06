Comeau ha trovato una soluzione. Dove giocheranno i primi turni di Serie A? – Stadiony.net

09.06.2024 10:00

Fonte: Stadiony.net; Autore: Paulina Skóra



Le autorità della città di Verona hanno deciso di attribuire lo stadio Pentegotti come sede temporanea delle partite casalinghe del Como in Serie A per la stagione 2024/2025.

Solo fino a settembre

Il Verona ha accolto la richiesta del club Como 1907 e del Comune di Como di consentire l’inserimento dello stadio Margantonio Pentecodi nel processo di registrazione come sede delle partite. Partite casalinghe di Serie A nella stagione 2024/2025.

L’ipotesi è che il Como giocherà i primi turni a Verona, e questo permetterà alla Lega di adeguare il proprio impianto alle esigenze. Attualmente la capienza dello Stadio Sinigaglia è di 7.500 posti, ovvero meno di 12.000, aumentando la capienza dell’impianto comasco. 10.000 sedie. I dirigenti della Serie A sono pronti ad accettare tale deroga, secondo i rappresentanti della città, che dovrebbero completare i lavori di ammodernamento del Sinegaglia nella prima settimana di settembre.

© Stefano Huther

Altre possibilità

Como aveva altre alternative, ma strutture molto più vicine Monza, Bergamo, Torino e Birmania è stato rapidamente respinto. Nei prossimi giorni dovrà essere presentato il progetto amministrativo dei lavori di ristrutturazione e il via libera di Provincia, vigili del fuoco e questura per avviare i lavori di ammodernamento.