Il Congresso degli Stati Uniti ha adottato il pacchetto tanto atteso. Ci saranno miliardi per l'Ucraina

Il disegno di legge è stato approvato a stragrande maggioranza con il sostegno della maggioranza dei senatori di entrambi i partiti. Termina la delibera del Senato Il conflitto è in corso da più di sei mesi Per aiuto in Ucraina.

Il disegno di legge prevede 60,8 miliardi di dollari. Soldi per il sostegno militare ed economico all'Ucraina, 26 miliardi di zloty per armare Israele e aiuti umanitari ai palestinesi e 8 miliardi di zloty per acquistare armi per Taiwan e rafforzare la sicurezza nella regione dell'Indo-Pacifico.

Inoltre, la legge prevede una serie di poteri per imporre ulteriori sanzioni all’Iran e alla Russia, nonché disposizioni che consentono al presidente di stanziare beni russi congelati (4-5 miliardi di dollari) per aiutare l’Ucraina.

Il pacchetto include anche una fattura che obbligherà il proprietario cinese di TikTok a vendere l'app entro nove mesi. In caso contrario, il suo download verrà bloccato negli Stati Uniti. Le autorità di TikTok hanno già annunciato in un avviso interno inviato ai dipendenti che sfideranno questa legge in tribunale, riferisce la CNN.

79 membri (48 democratici e 31 repubblicani) hanno votato a favore del pacchetto. 18 di loro erano contrari (tre democratici e 15 repubblicani).

I repubblicani si sono ripresi

Oggi, dopo più di sei mesi di duro lavoro e molti colpi di scena, l’America sta inviando un segnale al mondo intero: non volteremo le spalle ai nostri alleati. Diciamo ai nostri avversari: non scherzate con noi. Il leader democratico del Senato Chuck Schumer ha dichiarato prima del voto: Stiamo dicendo al mondo: gli Stati Uniti faranno tutto ciò che è in loro potere per garantire la democrazia e il nostro stile di vita, descrivendo il disegno di legge come uno dei progetti di legge più importanti approvati dal Congresso negli ultimi anni. .

Il suo omologo repubblicano, Mitch McConnell, ha detto allo stesso modo che il voto di martedì è stato uno dei voti più importanti espressi da qualsiasi senatore in carica durante la sua carriera. Durante la conferenza stampa ha anche annunciato che il suo partito si è “ripreso” dal “momento isolazionista”. Ha anche riconosciuto che “non c'erano dubbi” sul fatto che il ritardo di mesi causato dai suoi colleghi di partito avesse danneggiato gli interessi ucraini e americani.

Il pacchetto arriverà presto sulla scrivania del presidente Biden, che ha annunciato che firmerà il disegno di legge mercoledì e poco dopo annuncerà il trasferimento di un nuovo lotto di armi all'Ucraina. Gli annunci del Pentagono e della Casa Bianca mostrano il primo pacchetto, che includerà attrezzature per un valore di 1 miliardo di dollari. – Ci saranno munizioni di artiglieria e missili di difesa aerea.

Come ha detto al PAP il senatore repubblicano Dan Sullivan della Commissione per gli affari armati, l'Ucraina, secondo le disposizioni della nuova legge, riceverà anche missili balistici ATACMS con una gittata fino a 300 chilometri.