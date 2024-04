OnePlus Pad Go LTE è ora disponibile in Polonia. Conosciamo il prezzo

I polacchi ora possono acquistare il tablet OnePlus Pad Go. Questo modello LTE relativamente economico è disponibile nel negozio di articoli da regalo del produttore.

Come annunciato, il tablet è ora disponibile sullo store online OnePlus OnePlus iPad GoZ LTE. Il suo prezzo di partenza è fissato a 299 euro, ovvero 1.289 zloty polacchi. Si tratta di un importo ragionevole e il produttore aggiunge anche un bonus: łCaricabatterie OnePlus SUPERVOOC 80W, che attualmente costa 120 PLN nel OnePlus Store. Tornerà utile poiché il tablet non viene fornito con un caricabatterie.

Disponibile sul sito web www.oneplus.com/pl Il tablet OnePlus Pad Go è offerto in una versione LTE e con 8 GB di RAM e 128 GB Solo memoria interna Gemello verde menta. Il dispositivo sarà probabilmente presto disponibile per la vendita nei negozi di elettronica polacchi.

OnePlus Pad Go: merita la tua attenzione?

OnePlus Pad Go è un tablet di fascia media che potrebbe interessarti Utenti domestici meno esigenti. Il dispositivo convince con un case piatto (6,89 mm) e non molto pesante (532 g). Uno schermo grande può essere un vantaggio Schermo LCD LTPS da 11,35 pollici Con una risoluzione di 2,4K (2408 x 1720) e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Luminosità dello schermo aumentata 400 lumenquindi c'è l'attrezzatura per il divano di casa, ma non necessariamente per leggere sulla spiaggia assolata.

OnePlus Pad Go è alimentato da un chip MediaTek Helio G99che lo aiuta 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.2. C'è anche l'espansione microSD (fino a 1 TB).

Il tablet è dotato di Quattro altoparlanti Dolby AtmosOltre alla tecnologia LTE, è prevista il supporto alla connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2 Codec aptX, aptX HD e LDAC. L'addizione è una funzione Connessione automatica, che ti consente di connettere facilmente i dispositivi vicini. Ci sono anche aggiunte interessanti come: Galleria condivisa con smartphone – Le foto e i video registrati sul telefono vengono visualizzati immediatamente sul tablet, consentendoti di modificarli.

Le specifiche includono anche: Due fotocamere da 8 megapixelE davanti e dietro. L'alimentazione è fornita da una batteria da 8000 mAh con ricarica da 33W, purtroppo il dispositivo è obsoleto. Android 13 e OxygenOS 13.2.

Aspetto: OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition è disponibile per il preordine. Cuffie gratuite



Aspetto: OnePlus Nord CE 4 è ora ufficiale. Promette di essere un prezzo elevato

Fonte immagine: OnePlus