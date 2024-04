La Juventus vince la semifinale di Coppa Italia! Milik è un eroe [WIDEO]

La Juventus perse 1-2 contro la Lazio nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, ma alla fine la squadra torinese si qualificò per la finale. Arkadiusz Milik si è rivelato un improbabile eroe, segnando il gol della vittoria all'83'.

Il 23 aprile la Lazio ha affrontato in casa la Juventus nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. La prima partita finì 2-0 per il Torino, quindi la squadra della Capitale questa volta dovette partire di corsa.

E questo è esattamente quello che è successo. Valentin Castellanos ha segnato un gol al 12' con un colpo di testa su calcio d'angolo. Abbiamo aspettato il gol successivo fino al secondo tempo, precisamente fino al 48': Castellanos ha segnato ancora. Ciò si è concluso con un pareggio all'andata e ha alimentato le speranze dei padroni di casa, il cui attaccante si è rivelato nientemeno che il noto Arkadiusz Milik. Il 30enne attaccante si è trovato nel posto giusto in area di rigore per mettere il piede in rete e mandare la palla in rete:

Nonostante abbia vinto la rivincita, la “Vecchia Signora” è arrivata alla finale sotto la guida di Milik. La squadra composta da Wojciech Szczęsny e Arkadiusz Milik si contenderà la coppa con la vincente della Fiorentina – Atalanta. Nella prima partita a Firenze i padroni di casa hanno avuto la meglio e hanno vinto 1-0. Mercoledì 24 aprile la partita di ritorno a Bergamo.

