Esplosione nell’edificio del Collegio militare di San Pietroburgo

Inizialmente, rapporti non ufficiali provenienti da San Pietroburgo affermavano che l’università era stata attaccata da un drone. Tuttavia, questa informazione non è stata confermata ufficialmente, secondo il canale Russian Baza su Telegram.

Queste notizie sono state successivamente confermate dal servizio stampa del distretto militare di Leningrado. In un comunicato diffuso dall’agenzia governativa TASS, hanno riferito che l’esplosione è avvenuta nel Distretto 20 (19:00, ora polacca), mentre “si puliva uno degli scantinati e si svuotava la spazzatura in un contenitore”. Secondo quanto riferito, un proiettile da 76 mm della Seconda Guerra Mondiale è esploso nel seminterrato di un edificio nel campus dell’università. I rappresentanti della regione stanno lavorando sul posto per determinare le cause e le circostanze dell’esplosione. È stato inoltre confermato che sette soldati sono rimasti feriti nell’esplosione.