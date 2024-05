Deadlock è un nuovo gioco di Valve. I fan di Portal e Half-Life potrebbero rimanere delusi poiché il titolo sarà uno sparatutto online

Da qualche tempo circolano voci online secondo cui il produttore di giochi Valve sta lavorando su un altro titolo. Naturalmente questa non è una novità, dato che la continuazione delle serie Half-Life o Portal è attesa da molti anni, e spesso abbiamo sentito voci secondo cui la terza parte uscirà in uno di questi universi. Ma questa volta abbiamo la prova concreta che presto arriverà un nuovo gioco chiamato Deadlock.

Deadlock è il prossimo gioco di Valve, attualmente in fase di test. Abbiamo a che fare con uno sparatutto online che consentirà battaglie con 12 persone su una mappa. La produzione farà riferimento all’aspetto dei personaggi di Dota 2, ma includerà anche le meccaniche di Valorant e altri giochi.

I fan delle serie di cui sopra potrebbero rimanere delusi, perché potrebbero dover aspettare molto tempo per le parti successive dei loro giochi preferiti (ad eccezione del meraviglioso Half-Life: Alyx). Valve si sta concentrando ancora una volta sulla produzione online, da cui probabilmente trarrà profitti significativi. Voci precedenti suggerivano che il gioco in questione si sarebbe chiamato Neon Prime o Citadel, e ora sappiamo che si tratta di Deadlock. Il titolo sarà simile in termini di gameplay a Valorant: la visuale in terza persona sarà integrata da una mappa in stile Steampunk, che ti permetterà di affrontare gli avversari della squadra nemica (6 persone ciascuno). I personaggi ci permetteranno di utilizzare le loro abilità uniche e oggetti opzionali.

La produzione includerà anche meccaniche di giochi di difesa della torre e l’atmosfera stessa sarà strettamente legata al genere fantasy: lungo la strada incontreremo “streghe, strane creature e robot”. Anche il gameplay dovrebbe essere molto dinamico e in questo senso è legato ai giochi: “Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite, Orcs Must Die”. Si suppone che l’aspetto del personaggio si riferisca al primo personaggio. Da segnalare anche la possibilità di spostarsi velocemente sfruttando i binari posizionati lungo le linee della mappa. Attualmente, i tester hanno condiviso screenshot che mostrano parti del gioco. Valve è chiaramente al passo con i tempi, dopotutto gli sparatutto online sono attualmente i più popolari. L’intera descrizione disponibile indica che il gioco offrirà molte meccaniche interessanti, ma dovremo aspettare l’uscita del gioco.

Fonte: X@gabefollower