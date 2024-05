Fallimento di Świątek, e ora questa notizia dalla Roma. Goff giocherà comunque la finale

L’undicesimo confronto tra Iga Świątek e Coco Gauff si è svolto nella semifinale WTA 1000 a Roma. L’americano pone condizioni difficili alla squadra di Razin, ma… Nei momenti cruciali è stato il polacco a distribuire le carte in campo. Alla fine la tennista ha sconfitto per la decima volta nella sua carriera la campionessa dello scorso anno degli US Open, questa volta con il punteggio di 6:4, 6:3. Come bonus, la 22enne lotterà per il suo quarto titolo WTA 1000 in questa stagione. Proprio come due settimane fa, la sua rivale per il trofeo finale sarà Aryna Sabalenka.

Nonostante la sconfitta contro lo Świątek, la 20enne Gauff è soddisfatta del suo livello di gioco. “Guardando il modo in cui ho giocato all’inizio del torneo e la mia prestazione di oggi, vedo un enorme miglioramento nelle mie prestazioni, mi sento davvero positivo. A questo livello, probabilmente batterò qualsiasi altro avversario. Lo ha detto Coco nella conferenza post partita.

Coco Gauff giocherà per il titolo WTA 1000 a Roma. Sono appena passato alla finale di doppio

Nonostante l’eliminazione dal torneo di singolare, l’americano era comunque in finale della Coppa di Doppio. Campione degli US Open 2023 Ha deciso di iniziare un duetto con Erin Routliff. È interessante notare che il neozelandese ha vinto anche l’anno scorso a New York, in doppio. La sua compagna all’epoca era Gabriella Dabrowski.

Goff e Rotliff hanno avuto una partenza molto difficile. Si sono dovuti giocare due ottimi tiebreak, un terzo set in cui la partita si è giocata a 10 punti. Tuttavia, nei quarti di finale, non hanno permesso alla coppia Katerina Siniakova/Taylor Townsend di vincere una sola partita. Non è stato diverso in semifinaledove i concorrenti dell’America e della Nuova Zelanda erano Xinyu Wang e Saisai Zheng. READ Che partita a due gambe! Una serie di calci di rigore hanno deciso le sorti della promozione contro City e Real Madrid

La partita è iniziata con un break per la coppia cinese, ma Coco e Irene hanno risposto prontamente restituendo il break. La sesta partita si è rivelata decisiva per le sorti del primo girone. Poi Goff e Rotliff passano in vantaggio e un attimo dopo erano avanti 5-2. Alla fine hanno vinto la prima partita con il punteggio di 6:3. Nel secondo gruppo Abbiamo visto combattimenti molto più duri e ci sono state molte pause. Il destino della partita è stato deciso solo attraverso un tie-break. Coco e Irene sono riuscite a concludere la partita in due set, vincendo 6-3, 7-6 (3).

Goff e Rotliff combattono per il trofeo finale Dovranno confrontarsi non solo con i rivali, ma anche con il pubblico italiano. Tutto perché le finaliste erano le rappresentanti dei padroni di casa: Sara Errani e Yasmine Paolini. La partita per il titolo di doppio inizierà domenica alle 13:30.

Iga Shevetek – Coco Jouf 6:4, 6:3. abbreviazione. video/Stampa associata/© 2024 Stampa associata

Coco Jouf/Rob Carr/Getty AFP/East News/Notizie dall’Oriente

Ti guarirò/Tiziana Fabi/AFP/Agenzia di stampa francese