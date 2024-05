I russi scrivono che è più efficace condurre una battaglia al confine con la Polonia. “La lunga camminata”

La guerra totale non è per la Russia. – Tutte le Forze Armate della Federazione Russa dovranno ricostruire le proprie capacità per circa un decennio per rappresentare una minaccia per l’Europa, afferma il tenente colonnello Koroway.

La Russia attacca la Polonia? — Potrebbe sembrare un po’ come adesso nella regione di Kharkov. L’esercito entra a cinque, dieci, venti chilometri di distanza. Il soldato dice che sta preparando le sue linee di artiglieria e aspetta l’arrivo dei rinforzi

Il Regno di Mezzo è cruciale per i piani di Putin. – Forse ci stiamo avvicinando al momento in cui la Cina svolgerà il ruolo di salvatrice contro l’aggressione russa, ovviamente in cambio di alcune concessioni a Taiwan, osserva l’esperto.

Cambiamenti nei livelli di potere in Russia: Shoigu, Dyumin e Patrushev. “Vedo un rafforzamento del Cremlino, come se si preparassero a qualcosa”, commenta l’analista.

– Mi chiedo se i russi metteranno in riserva l’ultima bozza o meno. Se prolungano questa bozza finale, significa che si stanno preparando per qualcosa di grosso. Lo scopriremo a fine vacanza. Questo sarà l’apice delle maggiori opportunità per quanto riguarda il sistema militare in Russia, commenta l’analista militare russo, il tenente colonnello Maciej Korowaj.

L’esercito polacco rileva che i russi hanno ancora circa 700.000 soldati di riserva. Soldati che teoricamente potrebbero essere inviati sul fronte ucraino o altrove stabilito da Putin. – Come in questo esempio, la 55a Divisione Marine, creata nel Distretto Militare Orientale, non partecipa affatto al combattimento. Forse il Teatro Baltico si sta preparando? Ci sono molti punti interrogativi qui – chiede l’interlocutore di Onet.

La Russia non può permettersi una guerra totale

Perché Putin non invia queste forze in Ucraina? — Sarebbe rischioso per la Russia. Una guerra così totale costerebbe molto. L’economia ne soffrirà e le perdite sul fronte saranno molto maggiori di quelle attuali. Tutte le forze armate della Federazione Russa dovranno farlo per molto tempo, Perché da quasi un decennio sta ricostruendo la propria capacità, non solo quantitativa, ma anche qualitativa, di rappresentare una minaccia per l’Europa. Tuttavia, entro un decennio, l’Europa si troverà in una situazione molto diversa per quanto riguarda le questioni di sicurezza – e la risposta sta arrivando.

Il tenente colonnello Korovai legge la stampa economica russa. Dice di aver letto tra le righe di alcuni analisti locali il messaggio che la Russia non può vincere in Ucraina e che bisogna cercare un’altra vittoria. La Russia ora preferisce usare questa guerra come un mito, spaventando l’Europa con il suo potere. Ma questo mito non avrebbe alcun effetto se la Russia non avesse buone forze armate. Lui sottolinea che questi vengono ancora utilizzati in Ucraina, dove comunque la Russia non vince.

Quindi, di cosa potrebbe parlare Putin?

– Quello che capisco è che la Russia sta cercando di condurre questa guerra in modo equilibrato e di preparare risorse e attrezzature per lo scontro o una dimostrazione di forza, e non necessariamente in Ucraina – dice il tenente colonnello Korovai.

La Russia entra per diversi chilometri in profondità nella Polonia

Secondo l’interlocutore di Onet, la Russia probabilmente aprirà una seconda direzione “nel teatro del Mar Baltico”. – È il più vulnerabile agli attacchi russi. Dice di non essere pronto a difendersi da un simile attacco.

“Teatro del Mar Baltico” significa anche Polonia. Tuttavia, l’analista non crede che per Putin saremo il classico bersaglio di una guerra su larga scala. — Gli stessi russi scrivono che quando si tratta della Polonia, è più efficiente condurre una cosiddetta battaglia di confine e uno scontro a fuoco che impegnerebbe le forze polacche e impedirebbe, ad esempio, gli aiuti agli Stati baltici. Dice: ho letto più volte uno scenario del genere in molti studi russi.

— Potrebbe sembrare un po’ come adesso nella regione di Kharkov. L’esercito entra a cinque, dieci, venti chilometri di distanza. Spiegò che stava preparando le sue linee di artiglieria e aspettava l’arrivo dei rinforzi.

Uno scenario del genere significa che Putin si impegnerà in una guerra regolare con la NATO. Per molti questo è ancora impensabile. – non necessariamente. Forse potrebbe esserci qualche provocazione da parte russa, che il Cremlino potrebbe sfruttare a proprio vantaggio? Alcuni paesi potrebbero andare in difesa dei Paesi Baltici, altri no. In Europa potrebbero verificarsi provocazioni, attacchi e altri disastri ambientali che distraerebbero dal conflitto nella regione baltica. L’analista commenta che potrebbe esserci un conflitto anche a Taiwan, che i cinesi scateneranno e che i russi utilizzeranno per i propri scopi.

Chiave della Cina. Ecco come appare la “Lunga Marcia” russa

Parlando della Cina, l’esperto ritiene che questa sia cruciale per i piani del Cremlino. I russi potrebbero optare per un confronto più equilibrato con l’intero Occidente. In uno scenario del genere, non avrebbero bisogno di invadere l’Ucraina, ma sarebbero in grado di congelare il conflitto al punto da consentire la firma di un accordo tra l’Occidente e la Russia sotto la tutela della Cina. Forse ci stiamo avvicinando al momento in cui la Cina svolgerà il ruolo di salvatrice contro l’aggressione russa, ovviamente in cambio di alcune concessioni a Taiwan.

– Questo potrebbe essere uno stratagemma per convincere la Russia a cercare la pace. Per allontanare gli Stati Uniti dall’Europa. Aggiunge che l’Europa ha raggiunto un accordo con Cina e Russia per quanto riguarda la sicurezza del continente eurasiatico.

L’esercito polacco ritiene che “tutti i movimenti militari e politici attuali indicano che ci stiamo avvicinando a un punto decisivo in Russia”.

– Ecco perché ci sono questi cambiamenti. Putin sta lavorando per rafforzare la sua politica interna. Prende Nikolai Patrushev e Alexei Dyumin come suoi seguaci. Sottolinea che, come tribuni dei due blocchi interni in guerra del Cremlino, saranno vicini a Putin e potranno rispondere a qualsiasi tendenza repellente nella politica ai vertici del Cremlino.

Cambia anche il ministro della Difesa. – Sergei Shoigu, che ha grandi ambizioni ma poca conoscenza, è stato rimosso. È stato sostituito da un ottimo tecnocrate. Shoigu è stato rimosso dall’incarico perché doveva essere accusato di non aver raggiunto gli obiettivi politici e militari in Ucraina. Dice che Putin vuole preparare il Paese ad affrontare un nemico più grande, l’Occidente, e preparare i russi al fatto che sarà una lunga marcia.

– Vedo il consolidamento al Cremlino come se si stessero preparando a qualcosa – dice il tenente colonnello Korovai.